„Tue Gutes und sprich darüber“: Die Schweinfurter Kindertafel präsentiert sich beim Faschingsumzug auf einem 17 Meter langen Lkw

SCHWEINFURT / GOCHSHEIM – Der endgültige Schmuck mit bunten Ballons wird erst am Rosenmontag den gewaltig großen Mercedes Lkw-Wagen zieren. Am Freitag aber schon bauten ab Mittag bis in die Abendstunden bei der Firma Beständig in Gochsheim in einer riesigen Halle die verantwortlichen Mitarbeiter der Schweinfurter Kindertafel zusammen mit ihrer Botschafterin Steffi List ein Gaudi-Wurm-Gefährt zusammen, dass am Faschingsdienstag beim großen Umzug durch die Schweinfurter Innenstadt für große Augen der Besucher sorgen dürfte.

17 Meter lang ist der Lkw. Neben dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ ist er dank der Werbeagentur Schilhan verziert mit grafischen Hinweisen auf das, was die Kindertafel leistet: Frühstückspäckchen an SchülerInnen verteilen, mit Gabenzaun und Suppenküche die Bedürfnisse hungriger und armer Menschen stillen, mit dem Weihnachtshaus Geschenke ermöglichen und auch ansonsten überall da anzupacken und zu helfen, wo Not ist.

Bis zu 35 Personen werden am Dienstag beim Zug durch die Stadt auf dem Wagen stehen. Steffi List musiziert, ein Reporter vom Radio Primaton berichtet live von oben, das Schweinfurter Prinzenpaar lässt sich beim Start auf dem Lkw blicken und zeigt damit seine Solidarität und unterstützt das, was die Kindertafel macht.

„Gründer, Helfer und die Vorstandschaft“ sind in erster Linie das Bordpersonal, wie der Vorsitzende Stefan Labus vorab verrät. Für die riesigen Planen an der Seite des Lkw, die später anderswo zum Einsatz kommen, beispielsweise beim Sommerfest der Kindertafel am 5. August auf dem Wichtermann-Platz, hat der Verein einige Euro investiert. Doch die Werbemaßnahme soll sich auszahlen. Erstmals will man im großen Stil an Fasching auf die Einrichtung aufmerksam machen.

Da sich die Kindertafel nur über Spenden finanziert, wurden die Give Aways, auf die sich die Narren am Straßenrand am Dienstag freuen können, überwiegend zur Verfügung gestellt. Ganz viele Süßigkeiten, teils von Eichetti aus Werneck, werden natürlich verteilt, obwohl Labus und seine Mitstreiter an sich Wert legen auf gesunde Ernährung. „An Fasching wollen wir Freude schenken“, sagt der Vorsitzende. Die Schokolade ist fair gehandelt.

600 Sonnenbrillen, LED-Bänder für den Arm, 4000 Teebeutel von der Kräuterstube Böhm aus Schwebheim, Anti Stress-Bälle und sogar große Bälle mit 1,50 Meter Durchmesser gehen an das Volk, werden herunter geworfen oder nach unten gereicht. Genauso wie die unfassbare Menge von 3000 Kilo Nudeln. Alleine dafür lohnt es sich gewiss auch für Faschingsmuffel, am Dienstag in die Innenstadt zu kommen.

Wer noch auf dem Lkw mitfährt: Die Bayerische Kultur-Staatssekretärin Anna Stolz aus Arnstein, Tomi Neckov, 2. Vizepräsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, mit seiner Frau Sabrina, die Rektorin ist an der Schweinfurter Friedrich-Rückert-Grundschule, Vertreter der AOK-Direktion, von Jugend mit Zukunft e.V., von Videnin Dojo oder vom Sozialdienst katholischer Frauen.

Auf dem Aufmacherbild von links: Stefan Labus, Karlheinz Surauf, Mark Schilhan, Peter Kruse, Christian Öser, Dagmar Bebersdorf, Steffi List und Peter Glückert

Foto: Michael Horling