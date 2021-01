Verkleinerter Wochenmarkt am Tag nach Neujahr und Christbaum-Sammlung ab dem 11. Januar

SCHWEINFURT – Am Samstag nach Neujahr, am 02. Januar findet der Schweinfurter Wochenmarkt in verkleinerter Form statt. Es werden weniger Händler als üblich auf dem Marktplatz vertreten sein.

Ab Dienstag, 05.01.2021, findet der Wochenmarkt wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz statt.

Christbaum-Sammlung 2021

Ab Montag, 11. Januar bis Freitag, 15. Januar werden die Christbäume in der Stadt Schweinfurt eingesammelt.

In dieser Woche werden beide Entsorgungsgebiete (a+b) an einem Tag abgefahren.

Montag 11.01. (1a+1b)

Dienstag 12.01. (2a+2b)

Mittwoch 13.01. (3a+3b)

Donnerstag 14.01. (4a+4b)

Freitag 15.01. (5a+5b)

Die Christbäume müssen am Abholtag abgeschmückt bis 07:00 Uhr bereitgestellt werden. Bäume oder auch einzelne Äste dürfen bitte nicht in Folie oder Kunststofftüten verpackt sein.

Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an: abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.