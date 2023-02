Was wäre, wenn…. in Schweinfurt demnächst wirklich die Galeria Kaufhof schließen sollte?

SCHWEINFURT – 24 Ladenflächen, die sich offiziell gerade „im Umbau“ befinden oder die – anders ausgedrückt – leer stehen und nach Mietern suchen, sind aktuell das Dilemma der Stadtgalerie Schweinfurt. Doch nur ganz wenige hundert Meter Richtung Innenstadt bahnt sich das nächste Drama an.

Schon lange steht im Raum, dass die Filiale der Galeria Kaufhof schließen könnte. Das Warenhaus, mit noch mehr Stockwerken als die Stadtgalerie, war als „Horten" früher DER Einkaufstempel Schweinfurts. Noch heute gibt es dort irgendwie eigentlich fast alles. Und trotzdem macht der Großkonzern, der schon lange nicht mehr den Standort Schweinfurt bewirbt, Miese in Millionenhöhe, will, ja muss wahrscheinlich sogar Filialen schließen. Ob die lokale am Jägersbrunnen betroffen ist? Man weiß es nicht….











Eine Übernahme seitens der buero.de Handel AG aus Detmold scheiterte. Dessen Vorstandsvorsitzender Markus Schön hatte großes Interesse nicht nur am Schweinfurter Warenhaus. Was nun also, sollte die Galeria Kaufhof das Aus für Schweinfurt wirklich verkünden?

Ist der Einzelhandel denn wirklich nicht mehr zu retten? Es schaut punktuell gerade so aus. Siehe die Lehrstände in der Schweinfurter Innenstadt zwischen Marktplatz und Roßmarkt, siehe die anscheinend unvermittelbaren Ladenflächen in der Stadtgalerie, siehe die Galeria Kaufhof. Mutmaßlich ist das natürlich kein reines „Schweinfurt Phänomen“. Aber gerade hier sind die Probleme offensichtlich hausgemacht.

SW1.News war unlängst in Schwäbisch Hall und in Heilbronn. Hier wie da in einer etwas kleineren und einer etwas größeren Stadt hat man einen moderneren Einkaufstempel direkt an die Fußgängerzone gebaut. In beiden Fällen war die Stadt im Herbst 2022 an einem normalen Wochentag überaus frequentiert und lebendig.

In Schweinfurt hat man damals komplett ohne Not eine Stadtgalerie ein paar hundert Meter abseits errichten lassen. Wer dort mit dem Auto auf dem Dach parkt, hat nun wirklich keine Notwendigkeit, auch noch in die City zu laufen. Alternativen für eine Shopping Mall mit Eingang am Marktplatz wurden im Rathaus abgelehnt. Dass die Stadtgalerie eine Erfolgsgeschichte ist, wird inzwischen auch dort niemand behaupten wollen.

Aber: Die Schweinfurter Innenstadt, die Stadtgalerie wie auch die Galerie Kaufhof haben allesamt das Potenzial. Die Frage ist freilich, wie man Leute aus dem Umkreis, aus der Rhön, aus den Haßbergen, aus dem Steigerwald oder dem mainfränkischen Weinland verstärkt zum Einkaufen in die Kugellagerstadt locken kann. Bamberg, Fulda, Würzburg oder Coburg lauern rundherum. Von Frankfurt, Erfurt oder Nürnberg/ Erlangen muss man gar nicht reden. Wer nur alle ein, zwei Mal im Monat groß zum Shoppen gehen will, kann in den Großstädten weit mehr erleben. Dagegen kann Schweinfurt nicht ankämpfen, soll es auch gar nicht.

Aber den genannten Bamberg, Fulda, Würzburg oder Coburg ließen sich mit ein paar Konzepten die Kunden locker ablocken. Nämlich dann, wenn Einkaufen wieder cool wäre in Schweinfurt. Wenn es endlich gelingt, einen Erlebniswert zu schaffen. Und wenn sich die Stadtoberen nicht mehr selbst im Weg stehen, wenn sie – wie jetzt – gerade in den Zeiten der Krise die Parkgebühren verdoppeln. Wenn eine Stadt schon nur halb so schön ist wie andere, dann sollte man wenigstens mit Vorzügen locken können wie gratis Abstellplätzen oder eine Zug- oder Busfahrt umsonst. Ja, auch ein Zugticket ließe sich locker vom Rathaus oder Schweinfurt erleben bezahlen bei der Vorlage eines Einkaufszettels. Wer für 100 Euro shoppt, reist rückwirkend umsonst an. Nur so eine Idee…

Nichts gegen die Bauern aus dem Landkreis, die ein paar Mal die Woche ihr Gemüse verkaufen. Aber wenn das allen Ernstes die einzige Attraktion sein soll, die der Schweinfurter Marktplatz zu bieten hat (außer dem Weihnachtsmarkt), dann muss man sich auch nicht wundern. Ja, Stadt- und Weinfest gibt es auch noch. Zwischen Januar und Juli, zwischen September und November ist der Platz aber bis auf Blumenkohl, Salat oder Mohrrüben weitestgehend leer.

Warum nicht von Mai bis Juli dort eine Open Air-Serie mit Freitag und Samstag jeweils Musik-Acts mit 1000 Besuchern und mehr? Warum nicht mal einen Zirkus ins Herzen der Stadt geholt? Wie es beispielsweise Mellrichstadt oder Bad Neustadt machen. Warum nicht einen Monat lang eine Achterbahn dort aufstellen? Warum nicht im Mai tagsüber Varieté mit den Künstlern, die abends bei Dirk Denzer in Sennfeld auftreten? Warum nicht einmal im Jahr die größte „Schweine-Parade“ der Welt vom Hafen über den Main? Die Säue in die Stadt treiben, danach feiern. Es müssen ja keine lebenden Tiere sein. Aber so ein Act, symbolisch für ein „Schweinfest“, wäre bestimmt saustark. Richtig ferkelig. Und ab geht die Wutzi! Wo sind die Marketing-Experten? Die Famile Borst braut natürlich das Bier dazu. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Warum hat Coburg ein Samba-Festival, Würzburg eines mit Afrika, Nürnberg die Barden, zaubert Bamberg – und warum hat Schweinfurt kein Fest, das sich richtig abhebt, zu dem man kommen MUSS? Warum schaffen wir es in Schweinfurt nicht, etwas Ähnliches als Alleinstellungsmerkmal zu etablieren? Vielleicht ein Rock´n´Roll-Festival, ein Cowboyfestival? Oder ein Doppelgänger-Festival? Ein Wasserfestival? Ein Schneefestival im Winter? Bayerns größten Freiluft-Fasching? Ein mittelalterliches Ritterfestival im gesamten Stadtgebiet? Ein Lesefestival als bayerische Buchmesse? Ein Internetfestival? Ein Comicfestival? Ein Campingfestival? Ein Halloween-Festival? Ein Kochfestival? Ein Pyrotechnikfestival? Ein Fitnessfestival? Ein Automobilfestival? Ein Sportfestival? Ein Fußballfestival? 1000 Ideen könnten da entstehen bei einem Brainstorming.

Oder man kooperiert mit Dirk Denzer und macht ein jährliches Varieté- und Zauberfestival in und um Schweinfurt mit zwei Wochen lang verrückten Veranstaltungsorten? Eine Varietéshow in der Innenstadt, in der Stadtgalerie, auf dem Parkplatz vor XXXLutz, im Ratskeller, im Wildpark, im Sachs–Stadion…. das könnte richtig klasse werden. Oder wie wär´s mit einem Osterfestival? Mit der größten Eiersuche Europas? Oder das Walpurgisgericht: Warum dauert das nur einen halben Tag? Warum nicht ab Mittwoch über Fronleichnam fünf Tage lang und ausgedehnt mit großem Konzert beim TVO, mit Ritterspielen auf der Wiese neben dem Pfisterpark, mit Oberndorfer Straßenfest, mit Mitternachts-Feuershow, mit täglichen Gerichtsverhandlungen, einem Walpurgis-Gefängnis etc.? Das wäre genau das Fest mit Alleinstellungsmerkmal für Schweinfurt!

Warum treten die musikalischen Top-Stars in Coburg, Würzburg und Bamberg auf, warum nicht endlich mal wieder im Sachs-Stadion oder auf dem Volksfestplatz oder dem riesigen, für die Landesgartenschau vorgesehenen Gelände? Wieso spielen Roland Kaiser oder Depeche Mode heuer nicht mal in Schweinfurt? Warum hat man seitens der Stadt den Machern dieser LGS nicht einfach gesagt, wir veranstalten sie 2026 dann eben am Main, am Ufer links und rechts, an der Gutermann-Promenade und in den Wehranlagen, gestalten in der Stadt einige Ecken gärtnerisch und grün und ändern einfach das Konzept, das bei der Bevölkerung sicherlich Anklang gefunden hätte?

Warum boomt in fast allen anderen Städten irgendeine Sportart und nur in Schweinfurt nicht? Wo ist die Unterstützung aus dem Rathaus, wo vor allem das Interesse daran, dass die Schnüdel mal wieder vor 10.000 Leuten spielen, die Mighty Dogs vor 2000? Handballer und Basketballer mit 1000 Fans. Warum hat man nicht wenigstens eine richtig schöne und moderne Halle für viele Zuschauer? Auch das lockt Menschen an, die davor und danach vielleicht einkehren wollen.

Zurück aber zu den drei Baustellen: Mit der Frequenz in der Innenstadt kommen auch die Kunden zurück. Der elektrische People-Mover von ZF könnte zwischen Marktplatz und Stadtgalerie hin und her fahren. Noch innovativer wäre eine elektrisch betriebene Seilbahn. Die über das Dach der Galeria Kaufhof führt – und auch da kann man aussteigen. Etwas derart Verrücktes würde auch aus Berlin, Hamburg, Köln oder München die Leute anlocken. Garantiert.

Soweit wird es nicht kommen. Oder? Aber irgendwas freilich muss man halt langsam mal tun. Warum nicht wenigstens einen Wettbewerb starten, wonach diejenigen jeweils fünf Interessenten mit den verrücktesten Geschäftsideen in der Innenstadt und in der Stadtgalerie für ein Jahr gratis einen Shop bekommen, ohne Miete zahlen zu müssen. Und für nochmals jeweils fünf Künstler mit den ausgefallendsten Werken gilt das Gleiche. Natürlich darf das nichts im 08/15-Standard sein, sondern muss jeweils wirklich derart aus dem Rahmen fallen, dass die Medien bundesweit berichten. So lockt man Menschen an.

Und was bietet sich für die Galeria Kaufhof an, sollte die wirklich dicht machen? Was spricht dagegen, das sich Stadt und Landkreis zusammen tun, das Gebäude übernehmen? Jede Gemeinde bekommt dann einen Shop im Shop, jeder Schweinfurter Stadtteil oder interessierte Verein, jedes Start up-Unternehmen. Präsentiert und verkauft werden Produkte aus den Dörfern, dazu auf dem Land hergestellte Mode, Handwerksartikel, Ausgefallenes – das alles auf den beiden mittleren Etagen. In der unteren entsteht die neue und lange ersehnte Markthalle mit einem regionalen wie internationalen Speisenangebot. Und ganz oben bekommen die Sportvereine aus Stadt und Landkreis die Möglichkeit, sich zu präsentieren oder ihren Sport auszuüben. Um eine kleine Arena herum könnten für Darbietungen Ränge entstehen. Warum dann dort nicht sogar mal ein Basketballspiel der DJK, ein Ringer-Wettkampf der Schonunger oder eine Hallenfußball-Stadtmeisterschaft veranstalten? Oder im gesamten Gebäude die Schweinfurt Open im Rolltreppen-Wettfahren….

Einfach mal quer denken und auch unmöglich Erscheinendes zulassen! Dann wird das wieder was, Schweinfurt!