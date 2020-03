Weitere FÃ¼hrung der SPD Schweinfurt: Aufgrund der groÃŸen Nachfrage geht es erneut in die Keller der Brauerei Roth

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die Kellerführungen „EkSPDition“ der SPD Schweinfurt erfreuen sich einer ungewöhnlichen Nachfrage. Da viele die Keller der Brauerei Roth am Oberen Wall trotz mehrfacher Führungen noch nicht sehen konnten und immer wieder nach einem weiteren Termin gefragt wurde, wird anlässlich des Tages des Bieres in Deutschland am Samstag, den 25. April 2020 von 13 bis 17 Uhr, erneut in diese großen Kellergewölbe geführt und auch die Geschichte der Keller und der Brauerei dargestellt.

Die Keller, die aus dem 17. Jahrhundert stammen und unter einer reichsstädtischen Festung schon vorhanden waren, haben eine lange Geschichte, denn diese waren auch die Eiskeller der Vereinsbrauerei, hier wurden landwirtschaftliche Geräte der Firma „Walter und Kuffer“ gelagert und auch die Brauerei Roth lagerte hier noch Eis, das aus dem gefrorenen Main geschlagen wurde. Die Kellergewölbe gehören zu den größten zugänglichen Kellergewölben der Stadt Schweinfurt.

Wer Interesse hat, bekommt auch eine Führung durch die Brauerei, und das Testen unseres einzigen Schweinfurter Biers, das zuletzt eine große bundesweite Auszeichnung erhielt, gehört natürlich auch dazu.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Auf gutes Schuhwerk ist zu achten. Der Kellergang ist für Gehbehinderte leider nicht möglich.

Die Führungen am Samstag, den 25. April, finden in Gruppen halbstündig je zur halben und vollen Stunde statt und beginnen um 13 Uhr und enden um 17 Uhr.

Anmeldung zu bestimmten Zeiten ist erforderlich, da sonst eine Teilnahme nicht garantiert werden kann.

Bitte unbedingt folgende Anmeldezeiten beachten:

Dienstag, 10. März, 14 – 17 Uhr

Mittwoch, 11. März, 9 – 12 und 14 – 17 Uhr

Donnerstag, 12. März, 9 – 12 und 14 – 17 Uhr

Im SPD-Büro Schweinfurt

Tel.: 09721-715777

Email: EkSPDition@spd-sw.de