Tage des Offenen Ateliers in Würzburg

WÜRZBURG – Kunstinteressierte können sich auf ein Wochenende voller kreativer Einblicke freuen: Die Tage des offenen Ateliers bieten am Samstag, den 12. Oktober und Sonntag, den 13. Oktober 2024 die Möglichkeit, 65 Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ateliers in Würzburg und der Region zu besuchen.

Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Ateliers ihre Türen und ermöglichen es den Besuchern, die Arbeitsräume der Kunstschaffenden zu erkunden, über ihre künstlerischen Techniken zu erfahren und aktuelle Werke zu bewundern oder zu erwerben.

Eine Begleitausstellung wird bereits am Freitagabend, den 04. Oktober, im Pop-up-Raum am Marktplatz 26 eröffnet und kann bis zum 13. Oktober kostenfrei besucht werden. Dort erhalten die Besucher einen Überblick über die teilnehmenden Ateliers und Künstlerinnen und Künstler. Weitere Informationen und ein Rahmenprogramm werden in Kürze auf der Website unter www.wuerzburg.de/tage-des-offenen-ateliers und den sozialen Medien veröffentlicht.

Ein kostenfreier Ausstellungskatalog informiert ebenfalls über die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und liegt in der Stadt aus. Er kann auch online über die Website oder beim Fachbereich Kultur angefragt werden.

Öffnungszeiten der Ateliers:

12.–13.10.2024, 13:00 – 18:00 Uhr

Begleitausstellung am Marktplatz 26:

04.–13.10.2024

Montag – Freitag: 15:00–19:00 Uhr

Samstag – Sonntag: 11:00–18:00 Uhr

Vernissage: 04.10.2024, 19:00 Uhr

After Atelier:

12.10.2024, 19:00 Uhr, in der Mainaustraße 50 (Hinterhof)

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.