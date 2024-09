TecGirls’Days in den Herbstferien in den Hassbergen

HASSBERGE – Technik und Naturwissenschaften lassen sich am besten durch praktische Erfahrung erkunden. In den Herbstferien, am 29. und 30. Oktober, haben Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen die Möglichkeit, sich in über 40 Workshops an der Technischen Hochschule und bei Schaeffler in Schweinfurt auszuprobieren und technische Berufe kennenzulernen.

Die „MINT-Schnuppertage“, nun unter dem neuen Namen „TecGirls’Days“, sind seit über 20 Jahren ein etabliertes Angebot der Gleichstellungsbeauftragten aus der Region Main-Rhön, zusammen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und Schaeffler Technologies AG & Co. KG. Unterstützt wird das Projekt auch finanziell vom Landkreis Haßberge. Für den Transport stehen kostenlose Busse aus Haßfurt, Hofheim und Ebern zur Verfügung.

Das Ziel der TecGirls’Days ist es, das Berufswahlspektrum von Mädchen durch praxisnahe Workshops in Richtung Technik zu erweitern. Am 29.10. bietet die Technische Hochschule Schweinfurt 26 Workshops an, darunter Themen wie Virtual Reality, Roboter-Intelligenz und der Bau einer Bluetooth-Musikbox. Am 30.10. folgen bei Schaeffler Technologies weitere 17 Workshops.

Die Anmeldung ist ab dem 16. September bis zum 13. Oktober auf der Website tecgirls.thws.de möglich, wobei die Teilnahme für minderjährige Schülerinnen eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern erfordert.