TecGirls’Days in den Herbstferien

Erfahrungen in Technik und Naturwissenschaften lassen sich am besten durch praktisches Ausprobieren sammeln. Am 29. und 30. Oktober 2024 haben Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen die Möglichkeit, genau das bei den TecGirls‘ Days zu tun, einem etablierten Herbstferien-Programm in der Region Main-Rhön.

Veranstaltet von der Technischen Hochschule Würzburg–Schweinfurt und Schaeffler Technologies AG & Co. KG, können Teilnehmerinnen in über 40 verschiedenen Workshops ihre Talente erkunden und technische Berufe kennenlernen.

Die TecGirls‘ Days, ehemals MINT-Schnuppertage, zielen darauf ab, das Berufswahlspektrum von Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Die Workshops werden von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern sowie von Studierenden und Auszubildenden begleitet. Die Schülerinnen können sich in spannenden Themen wie „Virtual Reality“, „Roboter-Intelligenz“, dem Bau einer Bluetooth-Musikbox und anderen Technikprojekten ausprobieren.

Am Dienstag, dem 29. Oktober, bietet die Technische Hochschule Schweinfurt 26 Workshops an. Am Mittwoch, dem 30. Oktober, finden bei Schaeffler in Schweinfurt 17 weitere Workshops statt. Das Programm richtet sich an Mädchen aus Realschulen, Mittelschulen, Fachoberschulen und Gymnasien. Neben den Workshops wird ein kostenloser Bustransfer aus den Landkreisen Main-Spessart, Haßberge und Rhön-Grabfeld zur Verfügung gestellt, um die Anreise nach Schweinfurt zu erleichtern.

Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt online auf der Website TecGirls‘ Days und ist vom 16. September bis zum 13. Oktober möglich. Weitere Informationen können bei der Gleichstellungsstelle im Landratsamt Haßberge erfragt werden. Noch gibt es freie Plätze!

Für mehr Details zu den Workshops und Busfahrplänen besuchen Sie: https://tecgirls.thws.de