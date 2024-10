TG 48 Schweinfurt Ausrichter der Deutschen Meisterschaften im Para Triathlon

SCHWEINFURT – Zum vierten Mal werden der MainCityRun und der MainCityTriathlon als Doppelveranstaltung von der Abteilung Laufen-Triathlon der TG 48 Schweinfurt organisiert.

Die Termine sind festgelegt: Am Samstag, den 31. Mai, und am Sonntag, den 1. Juni 2025, findet das große Sportfest am Schweinfurter Baggersee statt. Das Organisationsteam um Abteilungsleiter David Kiesel hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Veranstaltung für alle Sportbegeisterten zu schaffen – von leistungsorientierten Athleten über Menschen mit Einschränkungen bis hin zu Hobbysportlern, Schülerinnen und Firmenteams.

Ein besonderer Erfolg für die Organisatoren ist die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften im Para Triathlon über die Sprintdistanz, wie die Deutsche Triathlon Union am 1. Oktober 2024 bekanntgab. Diese Entscheidung basiert auf der hervorragenden Organisation der letzten Jahre, insbesondere der sicheren und barrierefreien Strecken sowie einer für den Verkehr gesperrten Radstrecke.

Wettkampfformate

Die Sprintdistanz besteht aus 500 m Schwimmen im Baggersee, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Zusätzlich wird auch die Olympische Distanz mit 1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen angeboten. Beim MainCityRun führen die kürzeren Laufstrecken entlang des Baggersees, während die längeren Strecken durch das Schwebheimer Wäldchen verlaufen. Geplant sind Läufe über 5 km (Firmenlauf), 1 und 3 km (Schülerläufe) sowie 10 und 21 km.

Teilnehmerlimit und Verbesserungen

In den vergangenen Jahren stiegen die Teilnehmerzahlen kontinuierlich und erreichten rund 3.000 Sportlerinnen und Sportler. Um die Qualität der Veranstaltung zu wahren, wird ein Teilnehmerlimit eingeführt. Das Organisationsteam arbeitet bereits an Verbesserungen im Ablauf, insbesondere an den Engstellen der Streckenführung.

Dank der Unterstützung von Behörden, ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren wird diese Veranstaltung möglich gemacht. Die Anmeldung ist ab dem 1. Dezember 2024 online unter www.laufen-triathlon.de möglich.