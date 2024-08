The BossHoss bringen Country-Rock nach Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Im Sommer 2024 wird der Luitpoldpark in Bad Kissingen erneut zum Open-Air-Gelände. Am 01.09.2024 feiern The BossHoss ihr 20-jähriges Jubiläum und stehen live auf der Bühne im Luitpoldpark.

Yeehaw! Poliert eure Stiefel, schnappt eure Lederjacken und macht euch bereit für ein fantastisches Jubiläumsjahr mit Deutschlands populärsten Großstadt-Cowboys: The BossHoss feiern in diesem Jahr 20 Jahre ihres Erfolgs und werden es ordentlich krachen lassen.

The BossHoss – 20 Jahre Country-Rock

Seit zwei Dekaden sitzen die Country-Rockstars fest im Sattel des Erfolgs. Was 2005 mit der Cover-Version des OutKast-Klassikers „Hey Ya!“ ihres Debütalbums „Internashville Urban Hymns“ begann, entwickelte sich zu einem wahren Kult. Ihr einzigartiger Sound-Mix aus Rock, Rockabilly, Country und Neoblues, angereichert mit etwas Pop-Appeal, versetzte ganz Deutschland in einen Country-Rock-Rausch, der bis heute anhält.

Im Jahr 2024 starten The BossHoss gemeinsam mit Semmel Concerts ihre große Jubiläumstour „TWENTY F**KING YEARS!“. Ab April werden sie in über 25 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt machen und den legendären Abriss-Rock im Country-Style präsentieren.

Live-Erlebnis auf der Bühne

The BossHoss sind auf der Bühne ein einzigartiges phänomenales Erlebnis – energiegeladen, mitreißend und mind-blowing. Die sieben charismatischen Hauptstadt-Cowboys, allen voran die Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer, bieten eine Show, die Country- und Rock’n’Roll-Fans gleichermaßen begeistert. In feinster Western-Rock’n’Roll-Manier verwandeln sie Konzerthallen und Open-Air-Venues in gigantische Rock-Partys – das ist Entertainment at its best.

Ganz gleich, ob Cover-Versionen wie „Word Up“ und „Jolene“ oder Eigenkompositionen wie „Don’t Gimme That“, „Dos Bros“ und „Do It“ – The BossHoss wollen Spaß und eine unvergessliche Zeit gemeinsam mit ihren Fans haben. Jede ihrer schweißtreibenden Shows kommt mit einer fetten Licht- und Bühnenshow daher und lässt die Leidenschaft sowie Spielfreude der Herzblut-Rocker deutlich spüren. Ihre Authentizität und der unverwechselbare rauhe Charme sind seit zwei Jahrzehnten ein Markenzeichen.

Über The BossHoss

The BossHoss sind:

Boss Burns (Gesang)

Hoss Power (Gesang, Gitarre)

Hank Williamson (Mundharmonika, Mandoline)

Russ T. Rocket (Gitarre)

Guss Brooks (Kontrabass)

Frank Doe (Drums)

Ernesto Escobar de Tijuana (Percussion)

Unterstützt werden sie live von der brillanten Bläsersektion „The Tijuana Wonderbrass“. Vor fast zwei Jahrzehnten sattelten diese sieben furchtlosen Musiker in Berlin ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und machten sich auf, um die Republik zu rocken. Seitdem stürmen sie von Erfolg zu Erfolg.

Tickets

Karten sind erhältlich für:

€ 64,90 (Stehplatz)

(Stehplatz) € 79,90 (Tribüne Sitzplatz – freie Platzwahl)

Erhältlich an der Tickethotline unter 0 64 53 – 91 24 70 und auf www.badkissingen-openair.de. Außerdem gibt es Tickets in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 – 8048-444 und online unter www.badkissingen.de/events.