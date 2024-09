Theaterhaus Gerolzhofen Programm Herbst / Winter 2024

GEROLZHOFEN – Auch wenn der Sommer gerade in vollem Gange ist, hat sich der Verein „Kleines Stadttheater Gerolzhofen e.V.“ bereits auch für die zweite Hälfte Ihrer Theatersaison ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben Eigenproduktionen, wie der Komödie „die Wunderübung“ sind auch

einige Gastspiele geplant.

Den Anfang macht ein Poetry Slam am 13.09. welcher mittlerweile das dritte Mal im Theaterhaus

Gerolzhofen stattfinden wird. Junge Poeten tragen Ihre eigenen Texte vor und am Ende wählt das

Publikum den Gewinner.

Eine Vernissage des Künstlers MoreArt gibt seinen (meist) humorvollen Blick auf den Menschen,

das Leben und die Welt am 14.09. preis.

Am 22.09. kommen die „Kerle auf Kur“ mit Martin Rassau und Bernhard Ottinger gleich zweimal

auf die Bühne. Allerdings gibt es nur noch wenige Restkarten für die beiden Auftritte.

Der bekannte Puppenspieler aus Würzburg Thomas Glasmeyer wird am 28.09. mit 2 Stücken in

Gerolzhofen sein. Am Nachmittag spielt er für Kinder und Familien den „Kleinen König aus der

Hutschachtel“ und am Abend zusammen mit Richard Mayr die „Beggar’s Opera“ für Erwachsene.

„Spektakulöse“ Blasmusik aus Franken spielen die HerzensBLECHer am 06.10. im Theaterhaus.

Ihre Musik sind eigene Kompositionen mit Elementen aus Schlager, Jazz und Volksmusik.

Lustige und tief gehende Unterhaltung verspricht „Die Wunderübung“, welche vom Ensemble des

Kleinen Stadttheaters fünf mal vom 10.10. – 13.10. auf die Bühne gebracht wird. Eine herrliche

Komödie gespickt mit bissigem Dialogwitz und verblüffenden Wendungen vom Bestseller Autor

Daniel Glattauer („Gut gegen Nordwind“).

Die Multivisionsshow von Berndt Fischer beleuchtet Europas bedrohte Wälder mit eindrücklichen

Bildern des professionellen Tier- und Naturfotografen. Auch der Steigerwald spielt eine zentrale

Rolle am Nachmittag des 10.11.

Den Abschluss macht auch in diesem Jahr wieder ein selbst verfasstes und inszeniertes

Weihnachts-Theaterstück: „Wer glaubt denn noch an Weihnachtswichtel?“ spielt das Ensemble

des Kleinen Stadttheaters aus Gerolzhofen am 07.12. für die Öffentlichkeit. Für Schulen und

Kindergärten besteht bereits im Vorfeld die Möglichkeit Gruppenvorstellungen separat zu buchen.

Vorverkauf:

Tourist Info Gerolzhofen, Buchhandlung im Teutschhaus, Modehaus Iff, telefonisch

09382-3100228, online www.theaterhaus-gerolzhofen.de

Kontakt:

info@theaterhaus-gerolzhofen.de

Silvia Kirchhof

1. Vorstand „Kleines Stadttheater Gerolzhofen e.V.“

