Thrombozyten im Griff: Wie sich Herz und Hirn nach einem Infarkt effektiver schützen lassen

WÜRZBURG – Ein ungesunder Lebensstil, Krankheiten oder Verletzungen, genetische Veranlagung sowie eine erhöhte Gerinnungsneigung können die Bildung von Thromben in den Blutgefäßen fördern. Diese Blutgerinnsel blockieren den Blutfluss zu lebenswichtigen Organen, was das Risiko eines Infarkts erhöht. Daher ist die Vorbeugung und Behandlung von Thrombosen entscheidend, um schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.

Prof. Dr. Bernhard Nieswandt, Leiter des Lehrstuhls für Experimentelle Biomedizin I am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) und Forschungsgruppenleiter am Rudolf-Virchow-Zentrum (RVZ) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), hat nun mit seinem Team im European Heart Journal eine Studie zu einem neuen antithrombotischen Wirkstoff veröffentlicht. Dieser Wirkstoff zeigt sich sowohl hochwirksam als auch nebenwirkungsarm und könnte in verschiedenen therapeutischen Bereichen Anwendung finden.

Der Oberflächenrezeptor GPVI, der eine Schlüsselrolle bei der Aktivierung und Aggregation von Blutplättchen spielt, steht im Fokus von Nieswandts Forschung. Bereits vor 25 Jahren beschrieb er die Funktion dieses Rezeptors, der bei der Bindung von Kollagen an verletzten Gefäßwänden entscheidend ist. Diese Aktivierung der Blutplättchen führt zur Blutgerinnung, kann jedoch bei übermäßiger Aktivierung zu gefährlichen Thromben und somit zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen.

Die Würzburger Forschung hat gezeigt, dass GPVI ein vielversprechendes Ziel für neue anti-thrombotische und anti-entzündliche Therapien ist. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde der GPVI-Hemmer ACT017/Glenzocimab entwickelt, der sich bereits in klinischen Studien als vielversprechend erwiesen hat. Zusätzlich hat das Team um Prof. Nieswandt einen noch wirksameren GPVI-blockierenden Antikörper entwickelt, der bereits bei niedrigen Dosen effektiv ist und das Blutungsrisiko nicht erhöht.

Der neue Antikörper EMA601, entwickelt von der fränkischen Biotech-Firma EMFRET Analytics, wurde kürzlich auf dem ISTH-Kongress in Bangkok vorgestellt. Erste Ergebnisse zeigen, dass dieser Wirkstoff nicht nur Thrombosen verhindern kann, sondern auch entzündungshemmend wirkt, was in der Sekundärprophylaxe, beispielsweise nach einem Schlaganfall, von großer Bedeutung ist.

Ein wesentlicher Vorteil von EMA601 ist, dass die normale Blutgerinnung nicht beeinträchtigt wird, was ihn zu einer sicheren Alternative zu herkömmlichen Antithrombose-Medikamenten macht, die oft mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden sind.