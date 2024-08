Totalschaden – Fahrzeug fährt gegen die Leitplanke

PARTENSTEIN, Landkreis Main-Spessart – Am Freitagmorgen kam es auf der ST2317 zu einem Unfall, bei dem ein 32-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer war in Richtung Wiesthal unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße abwich und gegen die Leitplanke fuhr. Der Pkw drehte sich dabei um die eigene Achse und prallte anschließend gegen die rechte Leitplanke, bevor er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der entstandene Totalschaden am Fahrzeug sowie an den Leitplanken wird auf ca. 33.000 € geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke zwischen Partenstein und Wiesthal gesperrt. Neben der Polizei Lohr a. Main waren auch der Rettungsdienst sowie die freiwillige Feuerwehr Partenstein im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.