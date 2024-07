Tritte gegen den Kopf – Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes – Zeugen gesucht

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Mit Tritten gegen den Kopf und den Oberkörper traktierten am Montagabend der letzten Woche zwei Unbekannte einen 30-Jährigen. Trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung gelang es den Tätern zu entkommen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo Würzburg nun auch um Zeugenhinweise.

Gegen 22:30 Uhr klingelte ein bislang Unbekannter an der Haustür des 30-Jährigen und lockte ihn unter einem Vorwand vor das Haus. Auf Höhe des ehemaligen Gasthauses „Zum Lamm“ traf der aus Syrien stammende Mann auf die zwei unbekannten Angreifer. Kurze Zeit später gingen die ersten Mitteilungen über eine Schlägerei auf dem Marktplatz bei der Polizei ein. Die Zeugen schilderten, dass zwei Männer brutal auf das Opfer einschlugen und gegen den Kopf sowie den Oberkörper traten. Als die ersten Streifen vor Ort eintrafen, hatten die Täter den Tatort bereits verlassen. Nach der medizinischen Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsdienst kam der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus. Trotz einer groß angelegten Fahndung und den anschließenden Ermittlungen gelang es bislang nicht, die Tatverdächtigen festzunehmen.

Beschreibung der Täter:

Täter 1:

Ca. 170 cm groß, männlich

Bekleidet mit einem hellen oder hellgrauen Kapuzenpullover und einer hellen oder grauen Jogginghose

Täter 2:

Ca. 160 cm groß, schlank

Bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen

Mann an der Haustür:

Ca. 180 cm groß, kräftig

Blonde kurze Haare und Bart

Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt

Noch in der Nacht übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Marktplatz beobachtet?

Bei wem klingelte möglicherweise in der Zeit von 22:00 bis 22:30 Uhr ein Unbekannter an der Haustür?

Konnte jemand ein auffälliges, unbekanntes Fahrzeug im Tatzeitraum in Rimpar beobachten?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 rund um die Uhr entgegen.