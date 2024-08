Trotz Rotlicht in die Kreuzung eingefahren: Über 40.000 Euro Sachschaden

BAD NEUSTADT/Saale – Lkr. Rhön-Grabfeld: Der Fahrer eines Ford, der am Sonntagmittag von Heustreu kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs war, überfuhr die sogenannte Affenberg-Kreuzung, obwohl die Ampel für ihn Rot anzeigte.

Dadurch stieß er mit einem von links anfahrenden Audi-Fahrer zusammen, als dieser in Richtung Rudolf-Diesel-Ring fahren wollte. Durch den Aufprall wurde der vorfahrtsberechtigte Pkw gegen den Mast der Lichtzeichenanlage geschleudert, welche hierdurch beschädigt wurde. Der 66-jährige Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der Fahrer des Audi wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die am Unfallort ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch insgesamt 35 Kräfte der Feuerwehren aus Herschfeld und Bad Neustadt abgebunden und die Fahrbahn gesäubert. Der Sachschaden beträgt insgesamt über 40.000 Euro.