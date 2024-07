TSV Heidenfeld, Spgm Nordheim Sommerach & TSV Bergrheinfeld gewinnen Gold

HEIDENFELD – Am Sonntag, den 21.07.2024 fanden beim TSV Heidenfeld die Bayerischen Korbballmeisterschaften statt.

Erstmals in der Vereinshistorie gewann der TSV Heidenfeld in der Feldrunde die Bayerische Meisterschaft. Mit 2 Siegen in den Begegnungen gegen die Teams aus dem Allgäu SV Bidingen und TSV Leuterschach stand man als Bayerischer Meister fest, da die anderen Teams parallel nur unentschieden spielten. „Wir waren heute von Beginn an hellwach und haben wirklich einen sehr guten Korbball gespielt. Wenn man die meisten Körbe wirft und die wenigsten bekommt, dann spricht das für sich.

Das wir den Titel dann auch noch Daheim holen ist etwas ganz Besonderes. Ich bin stolz auf die Mannschaft & auch auf unsere Fans, die alles gegeben haben, um uns zu unterstützen.“ so der zufriedene Heidenfelder Trainer Ben Stacey. Platz 2 wurde die Spvgg Hambach, die in ihrem letzten Spiel Heidenfeld bezwingen konnte, gefolgt vom TSV Leuterschach und dem SV Bidingen.

In der Altersklasse J19 setzte sich die Spgm Nordheim Sommerach die Krone auf. Dabei blieb es bis zur Siegerehrung spannend. Denn Nordheim/Sommerach, SV Geisenried und der TSV Bergrheinfeld standen mit jeweils 6 Punkten punktgleich an der Tabellenspitze. Als während der Siegerehrung verkündet wurde, dass die Spgm Nordheim/Sommerach sich aufgrund des besten Korbverhältnisses durchsetzte, kannte der Jubel keine Grenzen. Auf Platz 2 landete der SV Geisenried, gefolgt vom TSV Bergrheinfeld und dem TSV Friesenried.

In der Jugend 15 setzte sich der TSV Bergrheinfeld souverän durch.

Alle 3 Spiele konnten gewonnen werden & somit verdient der Titel gefeiert werden. Platz 2 ging an den SV Stöttwang die ein starkes Turnier spielten und sich Silber redlich verdienten. Auch im Spiel gegen den TSV Bergrheinfeld hielt man gut mit und verlor am Ende nur knapp mit 4:3. Platz 3 sicherte sich die Spgm Hambach, Vierter wurde der TV Irsee die sich gut schlugen und im letzten Spiel gegen Hambach noch einen Punktgewinn feiern konnten.