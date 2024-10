U17 des FC05 hält am FC Bayern Campus eine Halbzeit lang mit

SCHWEINFURT – In der englischen Woche stand für die U17 der Jungschnüdel am vergangenen Wochenende ein schwieriges Auswärtsspiel gegen die U16 des FC Bayern auf dem Programm. Trotz der beeindruckenden bisherigen Ergebnisse der Münchner reisten die Schweinfurter mit berechtigten Hoffnungen nach München.

Die Gäste begannen konzentriert und gingen bereits in der 6. Minute nach einem schnellen Konter mit 1:0 in Führung. Die Bayern brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, erhöhten aber ab der 30. Minute den Druck deutlich. Die Schweinfurter standen defensiv stark unter Druck, konnten jedoch lange die großen Torchancen der Bayern verhindern. Kurz vor der Halbzeit glich der Nachwuchs des Rekordmeisters allerdings nach einer Standardsituation zum 1:1 aus.

In der zweiten Halbzeit wollten die Jungschnüdel an ihre gute Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen, doch individuelle Fehler in der Defensive ermöglichten den Bayern einen schnellen Doppelschlag in der 44. und 47. Minute, der das Spiel praktisch entschied. In der Schlussminute erhöhten die Münchner per Foulelfmeter noch auf 4:1.

Die Schweinfurter vergaben durch vermeidbare Fehler erneut die Chance auf ein besseres Ergebnis und werden sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um die angestrebte Position im oberen Tabellendrittel zu erreichen. Am kommenden Wochenende haben sie die Gelegenheit zur Wiedergutmachung, wenn sie auf den Tabellenführer SpVgg Bayreuth treffen, der bisher nur einmal geschlagen wurde – ausgerechnet von der U16 des FC Bayern.

Aufstellung: Justin Hauck, Noah Bischoff, Lukas Doda (73. Min. Niklas Burger), Christoph Röll, Semino Jordan, Vasile Negruta, Finn Hourle (71. Min. Amin Karimi), Colin Saul (48. Min. Felix Jörg), Lenny Seufert, Ferdinand Schuler © (55. Min. Fynn Scheuring), Luis Mauer (76. Min. Alessandro Lingor)

Bank: Jan Morshäuser, Elias Delil

Tore: 1:0 Christoph Röll (6. Min.), 1:1 k.A. (35. Min.), 2:1 k.A. (44. Min.), 3:1 k.A. (47. Min.), 4:1 k.A. (79. Min.)

Trainer: Thorsten Reck

Co-Trainer: Thorsten Seufert

TW-Trainer: Jürgen Götz