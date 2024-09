U17 startet in die Saison mit Auswärtssieg in Deisenhofen

Die Schweinfurter Mannschaft startete abwartend und setzte auf schnelles Umschaltspiel, um zum Erfolg zu kommen. In den ersten 20 Minuten gerieten die Unterfranken jedoch immer wieder durch lange Bälle der Gastgeber in Bedrängnis. Die Schweinfurter fanden erst nach etwa zehn Minuten erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor, verpassten jedoch die Chance auf eine frühe Führung, als ein freistehender Stürmer vor dem Tor vergab.

Nach der dringend benötigten Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit agierten die Gäste vom Main deutlich aggressiver und setzten die Defensive der Gastgeber unter Druck. Zwischen der 20. und 40. Minute dominierten die Schweinfurter das Spielgeschehen und erarbeiteten sich mehrere Torchancen. Folgerichtig gingen sie in der 36. Minute verdient mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war.

Nach dem Wiederanpfiff neutralisierten sich beide Teams weitestgehend bis zur nächsten Trinkpause, sodass es kaum nennenswerte Torraumszenen gab. In der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren erneut, durch hohe, lange Bälle den Ausgleich zu erzwingen, doch die Schweinfurter hielten dem Druck stand. Mit dem Schlusspfiff sicherten sich die Gäste aus der Kugellagerstadt den 2:0-Endstand durch einen sehenswerten Treffer aus gut 50 Metern.

Angesichts der extremen Bedingungen im Glutofen von Deisenhofen gebührt beiden Mannschaften höchster Respekt für ihre Leistungen. Am kommenden Sonntag, den 08. September, empfangen die Jungschnüdel den Aufsteiger SpVgg GW Deggendorf. Der Anstoß erfolgt um 13:30 Uhr auf einem Nebenfeld im Sachs-Stadion. Die Schweinfurter hoffen, ihre kämpferische und spielerische Leistung aus dem Spiel gegen Deisenhofen erneut abrufen zu können und freuen sich auf zahlreiche Unterstützung.