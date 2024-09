U19 gewinnt die Windlotterie von Deisenhofen und setzt sich an die Spitze der Bayernliga

MÜNCHEN/SCHWEINFURT – Im zweiten Auswärtsspiel der noch jungen Saison konnte sich die U19 des 1. FC Schweinfurt 05 gegen den FC Deisenhofen mit einem deutlichen 6:2-Sieg den zweiten Auswärtserfolg sichern. Die Schweinfurter starteten stark in die Partie und übernahmen früh die Kontrolle. Bereits in der 8. Minute brachte Luke Barget die Gäste nach einem schönen Pass von Nuno Mützel in Führung.

Nach dem Führungstreffer ließ jedoch die Konzentration der Schnüdel nach. Zwei Fehler im Mittelfeld ermöglichten Deisenhofen den Ausgleich durch einen Fernschuss von List (21. Minute) und den 2:1-Führungstreffer durch Morina (26. Minute). Doch die Schweinfurter zeigten Moral und glichen nur zwei Minuten später durch Nuno Mützel aus, der den Ball nach einem weiten Pass am herauslaufenden Torhüter vorbeischob.

Noch vor der Pause konnte Niklas Schusser die Führung für Schweinfurt wiederherstellen, als er nach einem Doppelpass über Außen in der 41. Minute zum 3:2 traf.

In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel weiterhin und bauten ihre Führung durch einen platzierten Schuss von Luke Barget (50. Minute) auf 4:2 aus. Trotz zahlreicher weiterer Chancen dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Valentin Schmitt nach einem doppelten Doppelpass das 5:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Nuno Mützel in der 74. Minute mit einem Kopfball zum 6:2-Endstand.

Der Sieg katapultierte die Schweinfurter an die Tabellenspitze, punktgleich mit Memmingen und dem Würzburger FV. Am Sonntag, den 20. September 2024, steht das Topspiel gegen den FC Wacker Burghausen an, der überraschend sein letztes Spiel verlor, aber sicher mit Wiedergutmachung ins Sachs-Stadion reisen wird.

Aufstellung 1. FC Schweinfurt 05:

Duhai – Ritter, Djalek (75. Ziegler), Markert, Ibisi – Kalandia (67. Koos), Schneider, Schmitt, Mützel (75. Brater) – Barget (75. Gensichen), Schusser (67. Müller)

Bank:

Schnös (ETW)

Tore:

0:1 Barget (8. Minute)

1:1 List (21. Minute)

2:1 Morina (26. Minute)

2:2 Mützel (28. Minute)

2:3 Schusser (40. Minute)

2:4 Barget (50. Minute)

2:5 Schmitt (62. Minute)

2:6 Mützel (74. Minute)