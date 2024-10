Über Gott und Gefühle – Markt Werneck lädt zum 12. Poetry Slam

WERNECK – Am Freitag, dem 11. Oktober, treten beim 12. Poetry Slam Werneck wieder Wortakrobaten und Bühnenpoeten gegeneinander an. Los geht es um 19:30 Uhr im Café Baltasar.

Die Besucher dürfen sich auf Texte über das Leben, die Liebe, den Alltag, die Menschen, Gott, die Welt und vieles mehr freuen. Die Gastszene stammt dieses Mal aus München und wird von folgenden Poeten präsentiert:

Thomas Eiwen ist im tiefen Süden der Republik geboren und hat nach einigen Irrwegen auch dort wieder seinen Platz gefunden. Er hat bereits auf vielen Bühnen in Bayern und Österreich performt. Mal spricht er über Gott, mal über die Welt, und bei genauerem Hinhören reimt es sich manchmal auch. Selbstironie ist ihm wichtig, während er nebenbei Altgriechisch und Latinistik studiert – nicht für das Lehramt, sondern einfach aus Neugier.

Felix Hufnagel studiert Psychologie in Erlangen. Um das Klischee zu widerlegen, dass Psychologiestudenten einen kleinen Knacks haben, stellt er sich seit 2022 auf Bühnen und hofft, dass wildfremde Menschen für sechs Minuten über seine Texte nachdenken, lachen oder schmunzeln. Zum Poetry Slam kam er, nachdem er die Abirede an seiner Schule gehalten hatte. Er entdeckte, dass ihm das Schreiben über alltägliche Situationen Freude bereitet, und beschloss, die lustigen und traurigen Anekdoten des Lebens zu teilen. 2024 wurde Felix fränkischer U20-Vizemeister und hat sich damit für die Deutschen Meisterschaften im Oktober 2024 in Berlin qualifiziert.

Lotta Emilia fand einen Ausgleich zum theoretischen Studium in der Kunst, die schließlich zu ihrem Beruf wurde. Als freie Autorin, Moderatorin und Workshopleiterin kann sie auf über 300 Slams „zwischen Sylt und Salzburg“ zurückblicken. 2021 wurde sie Vizemeisterin bei den Deutschen Meisterschaften im Poetry Slam. Sie schreibt über Themen, die sie bewegen – von Minimalismus und der immer kürzer werdenden Konzentrationsfähigkeit über zwischenmenschliche Beziehungen bis hin zu Leben und Tod.

Julius Althoetmar führt ein Doppelleben als Mathestudent. Spät abends fragt er sich oft, ob seine Studienwahl ein Zeichen für logischen Verstand oder unterbewussten Selbsthass ist. Seine Slamkarriere begann er dank seines Deutschlehrers. Mittlerweile tritt er auf Slams in ganz Deutschland auf und hat mit seinen bescheidenen Texten 2018 den Titel des U20-Landesmeisters in Bayern sowie den deutschsprachigen U20-Vizemeistertitel errungen. 2023 und 2024 wurde er bayerischer Landesmeister und nimmt regelmäßig an den deutschsprachigen Meisterschaften teil.

Nele Pez ist Tierärztin aus Lüneburg und hat als Späteinsteigerin in die Slam-Szene ihren Platz gefunden. Von Norddeutschland zog sie nach Unterfranken, wo sie allmählich die sprachlichen Hürden überwindet. Sie beschloss, dass, wenn sie schon keine Emotionen zeigen kann, sie wenigstens darüber reden sollte. 2024 wurde die Wahl-Bad Kissingerin Mitglied beim Poetry Slam Schweinfurt e.V. und nimmt erstmals das Mikrofon in die Hand, um Texte über Gesellschaft, Alltagsgeschichten und Moral zu präsentieren.

Moderiert wird der Poetry Slam Werneck von dem erfahrenen Manfred Manger, während DJ A-Ray für den passenden Sound sorgt und die Auftritte der Poeten mit stimmungsvoller, emotionaler Musik untermalt. Karten sind im Rathaus Werneck, im Café Balthasar sowie an der Abendkasse erhältlich.