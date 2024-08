Umfangreiche Ermittlungen gegen Drogen-Shops im Internet – Weitere Anklage im Ermittlungskomplex „Schneesturm“

BAMBERG – Die Zentralstelle Cybercrime Bayern hat vor dem Landgericht Bamberg Anklage gegen zwei weitere Personen im Ermittlungskomplex „Schneesturm“ erhoben. Die beiden Niederländer werden beschuldigt, in bandenmäßigen und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang verwickelt zu sein.

Nach intensiven, mehrjährigen Ermittlungen, die das Rauschgiftdezernat des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA), das Zollfahndungsamt München (ZFAM) und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg führten, konnten seit Dezember 2021 mehrere Mitglieder einer kriminellen Organisation identifiziert und festgenommen werden. Diese Gruppe war im organisierten Handel mit illegalen Drogen aktiv (siehe Pressemitteilung vom 5. Januar 2024).

Der Ausgangspunkt für die Ermittlungen war der Tod eines 44-jährigen Mannes in Rosenheim im April 2021, der unter anderem an einer Kokain-Überdosis starb. Ermittlungen der Kriminalpolizei Rosenheim ergaben, dass der Verstorbene die Drogen über eine Webseite im Internet erworben hatte. Dieser Fund führte zur Übergabe der Ermittlungen an die Zentralstelle Cybercrime Bayern, die ab Oktober 2021 in Zusammenarbeit mit dem BLKA die Untersuchung weiterführte. Es wird vermutet, dass die Gruppe, die hinter der Webseite steht, zwischen Dezember 2021 und August 2022 in mindestens 3.600 Fällen Drogen versandt hat, darunter 1 kg Heroin und fast 68.000 LSD-Trips.

Am 28. August 2023 wurde in Düsseldorf ein 32-jähriger niederländischer Kfz-Mechaniker festgenommen, der als Kurier der Gruppe agiert haben soll. Er hatte bei seiner Festnahme etwa 20 kg Drogen bei sich, darunter 1 kg Heroin und etwa 7 kg MDMA-Pulver. Der Mann soll monatlich Drogen und Bargeld nach Deutschland transportiert und für jede Fahrt etwa 5.000 Euro erhalten haben.

Am selben Tag gelang in Amsterdam die Festnahme eines weiteren Verdächtigen, eines 33-jährigen niederländischen IT-Fachmanns, der als mutmaßlicher Drahtzieher der Gruppe gilt. Dieser wurde bereits im September 2023 nach Deutschland ausgeliefert.

Beide Angeklagten befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihnen bandenmäßigen und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor, was mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren bestraft werden kann. Nun muss eine Strafkammer des Landgerichts Bamberg über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.