Und wieder führen 1,98 Promille zu Unfall

SCHWEINFURT – Am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Sattlerstraße einen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von knapp 2500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der 49-jährige Unfallverursacher wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht und muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.