Unfälle aufgrund Aquaplaning

NIEDERWERRN A71 – Am vergangenen Donnerstag, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Pkw BMW die A 71 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach bei dem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn das Heck aus und der Fahrer kollidierte zuerst mit der Außen- und ca. 100 m weiter mit der Mittelschutzplanke. Dort blieb das Fahrzeug liegen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Zur Absicherung der Unfallstelle befand sich die FFW Poppenhausen vor Ort. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst entfernt. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, die zur Unfallaufnahme vor Ort waren, beziffern den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 145 €, sowie 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen

Unfall aufgrund Aquaplaning

Am vergangenen Donnerstag, gegen 18:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Deutsche mit ihrem Pkw Ford die A 7 in Fahrtrichtung Kassel auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie auf Höhe der Klöffelsbergbrücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle befand sich die FFW Wülfershausen vor Ort. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst entfernt. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, die zur Unfallaufnahme vor Ort waren, beziffern den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 145 €, sowie 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Schondra, Landkreis Bad Brückenau, A 7

Abgefahrene Reifen bei Regen führen zu Unfall

Am vergangenen Donnerstag, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Kosovare mit seinem Mercedes Vito mit deutschen Kennzeichen die A 7 in Fahrtrichtung Kassel auf dem rechten Fahrstreifen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um die eigene Achse, stieß mit der Fahrerseite in die Außenschutzplanke, drehte sich wieder und blieb in Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst entfernt. Die aufnehmenden Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck stellten fest, dass die Reifen auf der Hinterachse kein ausreichendes Profil mehr aufwiesen und bei den Fahrbahnverhältnissen unfallursächlich gewesen sind. Der Sachschaden