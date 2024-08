Unfall mit verletzter Rollerfahrerin

BAD KISSINGEN – Am Freitagmorgen ereignete sich in der Steubenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 61-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 08:50 Uhr befuhr sie die Steubenstraße in Richtung Kasernenstraße.

Zur gleichen Zeit verließ der Fahrer eines roten Volvo Kombis den Parkplatz eines Supermarktes, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Rollerfahrerin stürzte daraufhin zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 €, während der rote Pkw einen Schaden von rund 300 € erlitt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971 71490 zu melden.