Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange auf der linken Seite sowie am linken Kotflügel fest. Es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen, bei dem der Verursacher sich unerlaubt entfernte, ohne den Schaden zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.