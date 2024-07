Unfallverursacher in Gerolzhofen gesucht

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Dienstagvormittag parkte ein Opel-Astra ordnungsgemäß in der Häfnergasse von Gerolzhofen. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr blieb ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Astra hängen und beschädigte diesen.

Es konnte roter Lackabrieb am beschädigten Fahrzeug gesichert werden. Sachschaden ca. 1500 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann weitere Hinweise zum Tatfahrzeug bzw. zum Unfallverursacher geben? PI Gerolzhofen, Tel. (09382) 9400.