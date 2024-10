Unter Drogeneinfluss in den Graben

ASCHFELD – Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 06:40 Uhr befuhr ein 37-Jähriger zusammen mit einem 21-jährigen Beifahrer in einem Pkw der Marke Mini die Mühlgasse in Aschfeld.

Beim Überfahren eines hohen Bordsteins wurde die Felge des Fahrzeugs beschädigt, und der Motor des Minis ging aus. Er ließ sich nicht mehr starten, sodass der 37-Jährige versuchte, das Auto durch Anschieben wieder in Gang zu bringen, während der 21-Jährige auf den Fahrersitz wechselte, um die Hangantriebskraft zu nutzen.

Die Aktion missglückte jedoch, und das Fahrzeug rollte in einen Graben, aus dem es nicht mehr herausgeschoben werden konnte. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass beide Männer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zudem verfügte der 21-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Personen kleine Mengen Amphetamin, welche sichergestellt wurden. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.