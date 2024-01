Unterspiesheim: Wohnungsbrand mit 200.000 Euro Sachschaden

UNTERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, zündete ein Anwohner in der Raiffeisenstraße eine Kerze an seinem Christbaum an.

Dieser geriet kurz danach in Brand und das Feuer griff über. Die drei Bewohner flüchteten aus der Wohnung und begaben sich nach draußen. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Das Haus ist laut Einsatzleiter der FFW nun erst Mal unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Ortsdurchfahrt war für ca. eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschafen kümmerten sich mit über 60 Einsatzkräften um die Löscharbeiten.