Ein aufregend-gemÃ¼tlicher Tag in der nahen RhÃ¶n: Unslebens Wasserschloss, Mellrichstadts neue Mitte und zahlreiche Mythen um den FrickenhÃ¤user See

Ein aufregend-gemütlicher Tag in der nahen Rhön: Unslebens Wasserschloss, Mellrichstadts neue Mitte und zahlreiche Mythen um den Frickenhäuser See

RHÖN – Nur rund 50 Kilometer entfernt von Schweinfurt befindet sich in der Rhön einer der ungewöhnlichsten Badegewässer der Region: Der kreisrunde Frickenhäuser See bei Mellrichstadt ist an sich wirklich nicht groß. Das Faszinierende daran: Um ihn zu umrunden, braucht man fast schon Bergsteigerstiefel. Außerdem sorgen einige Mythen um den See für Gänsehaut. Und: Einen Ausflug dorthin kann man mit einigen anderen Besichtigungen verbinden.

Zunächst zum touristischen „Bonusmaterial“ des Ausfluges: Wer bei Rödelmaier von der Autobahn abzweigt, landet wenig später in Unsleben, einem wunderschönen und herausgeputzten Dorf, das leider keine Umgehungsstraße hat. Der Ortskern mit zahlreichen Läden zeigt die Lebendigkeit, die noch fehlende Gastronomie freilich verwundert schon. Immerhin soll am Ortsausgang ein ehemaliges Gasthaus mit gigantischem Biergarten wiederbelebt werden. Das täte Unsleben gut. Schweinfurter Fußballfans können sich vielleicht noch an den Stirnband tragenden Dauerläufer Michael Feder erinnern, der anfangs der 90er Jahre für die Schnüdel auflief. Er stammt aus Unsleben, seine Eltern hatten einst ein Möbelhaus im Ort, in dem sich heute ein Gerbrauchtwaren-Kaufhaus befindet.

Der „Star“ in Unsleben ist freilich das etwas abseits gelegene Wasserschloss. Wer länger in der Region bleiben möchte, dem sei eine Übernachtung hier empfohlen. Es gibt fünf verschiedene Ferienwohnungen für zwei bis maximal zehn Personen vom Schloss-Apartment über das Falkennest bis zum Burghäuschen. Romentischer geht´s ja gar nicht. Absolut sehenswert!!

Übernachten in der Region kann man freilich auch gut ein paar Kilometer weiter. Am Ortseingang von Mellrichstadt wirkt das Hotel Sturm auf dem ersten Blick wie ein Relikt aus vergangenen (Bundeswehr-)Zeiten. Das Turmgebäude ist nicht unbedingt einladend. Doch wer sich nähert und mal hereinschaut, wird überzeugt sein. Es ist nämlich ein Vier-Sterne-Hotel mit Bio-Schwimmteich, Wasserläufen, Landhäusern, Wellness-Garten, Spa-Bereich, offenem Kamin, Frischluftgrotte und und und.

Überhaupt Mellrichstadt: Früher fuhren die Autos durch die Innenstadt, heute gibt es eine Umgehung. Der Ortskern wurde die letzten Jahre herausgeputzt, saniert und einigermaßen attraktiv gestaltet. Mit seiner Stadtmauer präsentiert sich das etwas mehr als 4300 Einwohner zählende Städtchen äußerst erlebenswert. Ideal für einen Tagesausflug. Wobei natürlich unsere beiden Übernachtungstipps schon dazu führen könnten, von Mellrichstadt oder Unsleben aus auch mal nach Ostheim zu fahren oder gleich nach Fladungen. Oder nach Meiningen? Es gibt genügend Gründe, um in dieser Ecke sogar eine Woche oder länger zu bleiben.

Wenn es schön warm ist, dann sollte der Frickenhäuser See in dem Stadtteil von Mellrichstadt keinesfalls auf der Ausflugsliste fehlen. Das Besondere an ihm: Er liegt direkt an einer Felswand, die das Umrunden beschwerlich macht. Überragend für Fußballfans: Ganz oben befindet sich der Fußballplatz mit seinen Flutlichtmasten. Von oben schaut der See mit seinem benachbarten Ausflugs-Café gigantisch aus. Er hat – angeblich – eine unterirdische Verbindung zum Meer. Es soll so kommen, dass eines Tages die Königshofer Turmuhr 300 mal schlägt. Denn sagt man, werden Riesenfische im See mit ihren Schwänzen den angrenzenden Felsen zerstören, der See läuft aus und überschwemmt ganz Franken….

Gänsehaut pur, oder?

Mehr unter:

www.mellrichstadt-rhoen.de

www.hotel-sturm.com

www.unsleben.de

www.schloss-unsleben.de

www.schlossgut-unsleben.de

www.rhoenline.de/frickenhaeuser_see.html