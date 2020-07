FahrÂ´ mal hin: Die Milseburg kann im Winter ein RhÃ¶ner Schnee-Traum sein

KLEINSASSEN – Aufgrund des guten Wetters und des Wintereinbruchs mit viel Schnee ging auf der Wasserkuppe gar nichts mehr. Teils eine Stunde lang stand im Stau, wer nach oben fahren und einen Parkplatz suchen wollte zum Ski- und Schlittenfahren oder um einfach nur ein bisschen die weiße Pracht zu genießen.

Das ist ein Erlebnisbericht aus dem Winter 2016:

Das ging etwas mehr als zehn Kilometer in nordwestlicher Richtung aber viel besser und weit ruhiger. Die Milseburg ist noch so etwas wie ein Geheimtipp in der hessischen Rhön. Der Basaltstein-Berg mit seinen 835 Metern Höhe ist sagenumwoben, ein Riese soll unter den Felsbrocken oben auf dem Gipfel begraben worden sein. Vom Teufel…

Es gibt zwar keine (Milse-)Burg zu sehen, dafür aber neben einer kleinen Wallfahrtskapelle, einer Kreuzigungsgruppe und den Resten eines keltischen Ringwalls eine urige Berghütte: Die schon weit über 100 Jahre alte Milseburghütte unterhalb des Gipfels.

Vom Parkplatz aus unten führt ein rund ein Kilometer langer Weg durch den Wald nach oben. Letzten Sonntag war es ein Genuss, ihn zu laufen: Der Schneefall der Tage zuvor sorgte für eine winterliche Pracht. Die Bäume standen überzuckert spalier, der Schnee knirschte beim Laufen. Schöner kann ein Ausflug nicht sein. Oben auf dem Gipfel dann ein Traum: Eine tolle Rundumsicht auf die Kuppen der Region.

Gekrönt wurde das Ganze durch eine Einkehr in der voll besetzten Hütte, in der auch ohne Strom und Wasser die Angebotspalatte mit Vespern, Brotzeiten, Eintöpfen oder dem Rhöner Klops mit Soße und dazu guten Bieren weit über das hinaus geht, was andere, ähnliche Gastronomiebetriebe bieten. Und das in einem Ambiente, durch das man sich fühlt wie in den Alpen auf dem Gipfel eines richtig großen Berges. Ja, die Milseburg ist schon echt ein Highlight in der Rhön. Gerade jetzt im Winter.

Auf dem Heimweg mit dem Auto zurück in die Region Schweinfurt empfiehlt sich übrigens immer wieder eine Einkehr im Café Gersfeld im selbigen Ort, in dem Nikolaus Metz und Werner Taschdemir schon seit über 30 Jahren unter anderem ganz leckere Torten anbieten. Täglich außer samstags. Schon was vor nächsten Sonntag?

