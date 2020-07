Fahr mal hin: Die Osterburg unterhalb des Kreuzbergs, das Kult-Cafe Gersfeld und das immer wieder faszinierende Fladunger Freiland-Museum

BISCHOFSHEIM / FLADUNGEN – Die Rhön: Immer wieder eine Reise wert – und auf eine solche machten sich sw1-news-Vielschreiber Michael Horling und Partnerin Petra gleich mehrfach in den letzten Wochen. Ziele waren drei lange schon lieb gewonnenen Orte und ein neu entdeckter.

„Die altbekannten wurden an dieser Stelle schon ab und an erwähnt. Einmal im Halbjahr MUSS einfach ein Besuch bei Nikolaus Metz und Werner Taschdemir im Kultcafé Gersfeld sein. ein Stündchen in Hessen kann man schon verkraften 😉 Diesmal gab´s zum Schwarzen Tee mit Zitrone und zur heißen Schokolade einen Windbeutel und ein Stück ofenfrischen Zwetschgenkuchen. Hmmm…

Ausflugsmuss zwei stellten wir ein wenig hinten an, weil wir ja nun kulinarisch erst einmal gesättigt waren. Bevor es also hoch auf den Kreuzberg (wieder zuhause in Franken) ging auf diesmal leider nur ein Bier, besuchten wir die Osterburg, eine Ruine nicht weit weg von der Fahrstraße hoch zum Kreuzberg. Höchst sehenswert, touristisch freilich nicht ganz so gepusht. Weil man das schnell gesehen hat, ging´s diesmal auch die Treppen hoch zu den drei Kreuzen – was bei rund 30 Grad nicht unbedingt der allergrößte Spaß war.

Ein bisschen weg von dort, aber nicht so weit, als dass man es nicht verbinden könnte: Das Freiland-Museum in Fladungen, das an diesem Wochenende sein großes Fest feierte. Die halbe Kleinstadt war zugeparkt, so groß war der Andrang. Drinnen gab´s kulinarische Leckerbisssen und das Museums-Bier, sehr süffig und genau richtig vor einem danach dort anstehenden Fußballspiel im Nachbarort Stetten. Weil es heftig regnete, mussten wir einige Zeit in einem der historischen Gebäude verbringen. Es gibt Schlimmeres, um sich vor dem Nass von oben zu schützen!“