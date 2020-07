Fahr mal hin: Die Ruine Lichtenburg bei Ostheim vor der RhÃ¶n

OSTHEIM VOR DER RHÖN / ROTH – sw1.news-Vielschreiber Michael Horling nutzte mit Partnerin Petra die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings mal wieder für einen Ausflug in die Rhön. Oder besser: Vor die Rhön, denn Ostheim trägt ja diesen Beinamen. Und dazu passt eine Burgruine vor Ostheim.

Nein, eigentlich: hinter Ostheim, denn nördlich des kleinen, aber feinen Städtchens findet man die markante Ruine der Lichtenburg. Vom Städtchen aus kann man durchaus einen wenig beschwerlichen Fußweg auf sich nehmen, aber auch gleich nach oben fahren. Ausreichend Parkplätze gibt es.

Und ein uriges Lokal. Auf dessen Seite www.lichtenburg-ostheim.de erfährt man Folgendes über die Lichtenburg:

„Die Lichtenburg ist das Wahrzeichen Ostheims und wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Sie ist als Ziel mehrerer Wanderwege sehr gut ausgeschildert.

Vom gut erhaltenen Burgturm hat man einen fantastischen Ausblick in die Rhön, das Grabfeld und den Thüringer Wald. Unterhalb des Bergfrieds befindet sich das mächtige Haupttor.

Zur Pflege und Verschönerung der Burganlage wurde die Lichtenburggemeinde ins Leben gerufen. Durch Feste, Konzerte, Freilichtkinoveranstaltungen usw. wird ein interessantes Freizeitangebot geschaffen, das die Lichtenburg am Leben hält. Zudem wird der finanzielle Profit verwendet, um die Burg in einem gepflegten Zustand zu halten.“

In Ostheim gibt´s ja auch eine Brauerei. sw1.news-Vielschreiber Michael Horling und Partnerin Petra wollten aber lieber nochmal ein paar Kilometer weiter in die richtige Rhön fahren. Genauer: In das kleine Örtchen Roth, das am Fuße eine Hügels liegt, der mit dem Rhön-Park-Hotel und danach folgend mit Rother Kuppe und Thüringer Hütte, wenig später auch dem Schweinfurter Haus zahlreiche Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten bietet.

Ziel des Reiseduos aus Schweinfurt war aber Rother Bräu, nicht zu verwechseln mit der Brauerei Roth. Wenige Meter neben dieser Brauerei befindet sich ein Braustüberl mit einer ausgezeichneten Küche und natürlich dem ein oder anderen Produkt zum Durstlöschen aus der benachbarten Stätte.