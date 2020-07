LaufÂ´ mal Â´rum: Das Saale-Rundweg zwischen Morlesau und RoÃŸmÃ¼hle mit Einkehr im Gasthof Goldenes Kreuz in Untererthal

MORLESAU / UNTERERTHAL – Unsere Lauf-Runde zum strammeren Spazieren oder gemütlicheren Wandern führt diesmal in den Landkreis Bad Kissingen, genauso genommen: Nach Morlesau westlich von Hammelburg. Dort startet ein reizvoller Rundweg, bei dem man fast immer die Saale im Blick hat.

Direkt an der Brücke in Morlesau Richtung Ochsenthal befindet sich ein kleiner Parkplatz. Von hier geht´s los, über die Brücke, dann bald rechts weg und immer gerade aus, Feldwege entlang erst durch den Wald und dann nahe der Saale in westlicher Richtung immer weiter bis zur Roßmühle, die nach knapp drei Kilometern Wendepunkt und Halbzeit der Strecke bedeutet. Das ist ein idyllisch gelegener Campingplatz mit Gastronomie, bietet sich an für eine kleine Stärkung, vor allem aber für die Überquerung der Saale.

An der führt der Rückweg über weite Strecke entlang einer asphaltierten Zufahrtsstraße, ehe bald schon wieder Morlesau erreicht ist und wir diesmal durch den netten Ort bis zum Auto laufen. Gastronomie vor Ort gibt es, echte Bierliebhaber fahren aber zurück über Diebach nach Hammelburg und biegen dort im Kreisverkehr nach links ab. Drei Kilometer weiter befindet sich Untererthal mit dem Landgasthof Goldenes Kreuz, wo es außer einem der schönsten Biergärten Frankens und leckeren Speisen die guten, selbst gebrauten Libertus-Craftbiere gibt.

Die Laufrunde ist knapp sechs Kilometer lang und ohne Probleme in knapp zwei Stunden zu bewältigen, selbst wenn man zwischenzeitlich mal pausiert. Von Untererthal ist man mit dem Wagen locker in 45 Minuten wieder zurück in Schweinfurt.