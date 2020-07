LaufÂ´ mal Â´rum: Der Lauertalweg zwischen MaÃŸbach und Poppenlauer

MASSBACH / POPPENLAUER – Im Schweinfurter OberLand kann man wundervoll wandern. 17 beschilderte Themenwege sind im Angebot, wir entschieden uns diesmal für den Lauertalweg zwischen Maßbach und Poppenlauer.

Los geht´s am großen Parkplatz der Lauertalhalle in Maßbach. Dort muss man ein bisschen aufpassen, um nicht versehentlich den Schlaksbergweg zu nehmen, der ebenfalls dort startet, der aber in die andere Richtung führt. Wir laufen zunächst über eine Parkanlage Richtung Ort, biegen dann nach rechts ab und kommen so westlich der Verbindungsstraße nach Weichtungen ins Lauertal.

Natürlich wär´s nun einfach, den Bach entlang zu laufen. Doch der Weg biegt irgendwann nach rechts ab, nimmt die erste von insgesamt zwei leichten Steigungen der Strecke und führt nun durch den Wald, dann wieder hinaus, über Felder, durch das Ransbachtal, in den nächsten Wald hinein. Und so weiter. Bis nach rund sieben Kilometern Poppenlauer erreicht ist. Über den riesigen Festplatz und den neu gestalteten Dorfplatz laufen wir in den Ort, über die Hauptstraße dann in anderer Richtung wieder hinaus.

Am Dorfende führt der Weg die zweite Steigung nach rechts und nach oben. Die Brücke führt über die Zubringerstraße zur Autobahn, dann ist es wieder ruhig. An Feldern und entlang des Waldes führt der Weg fast stets geradeaus bis zum Judenfriedhof in Maßbach, von dem an es zurück in die Marktgemeinde geht.

Der Lauertalweg ist 12,5 Kilometer lang und man sollte sich drei Stunden für ihn Zeit nehmen. Einkehrmöglichkeiten gibt´s sowohl in Maßbach also auch in Poppenlauer bei vor allem ein paar guten Italienern. Oder auf der Heimfahrt nach Schweinfurt über Madenhausen in Madenhäusle. Wir entschieden uns nach einem gleich nach der Tour genossenen Franken Clan-Bier aus Werneck für die Route nach Hause über Hambach und besuchten auf ein herrliches Gulasch den Gaststättenhof der Geißlers.