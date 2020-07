Lauf mal rum: Der Walderlebnisweg Oehrbachtal in der RhÃ¶n zwischen Hassenbach und Oehrberg

HASSENBACH IN DER RHÖN – Wandern kann man in der Rhön bekanntlich gut. Seit einiger Zeit gibt es zwischen Hassenbach und Oehrberg – beides innerhalb der Marktgemeinde Oberthulba und knapp über 30 Kilometer von Schweinfurt entfernt – einen schön angelegten Rundweg mit insgesamt 13 lehrreichen Stationen.

Los geht´s entweder am Parkplatz im Ortszentrum von Hassenbach oder dem am Ortseingang von Obertulba, extra als Wanderparkplatz für den „Walderlebnisweg Oehrbachtal“ ausgezeichnet. Von dort läuft man relativ eben, immer wieder ganz leicht ansteigend die gesamte erste Hälfte durch den Wald bis nach Oehrberg, wo die Oherbachsmühle den Wendepunkt bedeutet.

Bis dahin kommt man bereits an einer Aussichtsplattform vorbei und schaut auf den Rückweg, kann sich notfalls bei Regen in einem Pavillon unterstellen oder erfährt zahlreiches Wissenswertes beispielsweise zum Waldumbau. Oder warum an der Strecke Bistumssteine stehen.

Der Rückweg führt nach dem schattigen Marsch gen Norden überwiegend zwischen Wald und Wiesen entlang des Oehrbachs nach Süden zurück an einem Kneippbecken vorbei bis nach Hassenbach und endet direkt am Parkplatz in der Ortsmitte. Besonders sehenswert ist gegen Ende der Platz am recht breit werdenden Bach, über den auch da wieder ein Steg führt.

Vorher kommt man am Adamsbrünnle vorbei, um den sich eine Sage dreht: Dort soll es mal einen Steinbruch gegeben haben, in dem eine wilde Frau in einer Höhle lebte mit ihren Töchtern. Eines Tages fand man dort eine Blutlache – und hat die Drei danach nie mehr gesehen…

Der Weg ist rund zehn Kilometer lang, leicht zu laufen (auch wenn zwischenzeitlich ein „Rentnersteig“ über den Oehrbach führt) und je nach Tempo und Verweildauer an den einzelnen Stationen in zwei bis drei Stunden erwanderbar.