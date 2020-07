LaufÂ´ mal Â´rum: HÃ¶chheim, Rothausen, Irmelshausen, viel Wasser und ein Biergarten zum Abschluss

HÖCHHEIM / IRMELSHAUSEN / WALTERSHAUSEN – Heute stellen wir einen netten Rundweg im Landkreis Rhön-Grabfeld vor mit Orten in ungefähr 50 Kilometer Entfernung zu Schweinfurt, die hier nun wohl nicht unbedingt ein jeder kennt.

Los geht´s in Höchheim, das an der Milz liegt, die zusammen mit dem Mühlbach irgendwann später in Saal in die Saale fließt. Hinter einer Brücke gibt es einen größeren Parkplatz, direkt an der Stelle, wo man bei dem beachtlichen Bach einen Spielplatz fü Kinder baute mit dem Möglichkeit, auch im seichten Wasser zu toben. Bei knapp 25 Grad und Sonnenschein hätten wir am liebsten hier schon den Rest des Nachmittags verbracht.

Doch wir wollten ja laufen und taten uns zunächst ein biss hen schwer, den Weg in nördlicher Richtung zu finden. Es klappte und ging nach Rothausen mit einer weiteren Linde als Natudenkmal, wie es schon in Höchheim eine gab. Nun führt der Weg in östlicher Richtung auf Mendhausen zu, biegt dann nach rechts ab und verläuft entlang der einstigen Grenze zur DDR.

Nach Irmelshausen biegen wir knapp zwei Kilometer danach nach links ab und steuern des beliebten Badesee an. Von dem aus geht´s nach Süden und dann nach Westen, durch Irmelshausen hindurch und auf einem gemütlichen Weg zurück nach Höchheim an an die Stelle der Milz, in der man sich die Füße schön abkühlen kann.

Die Tour ist fast zehn Kilometer lang, sehr leicht zu laufen und deshalb auch in knapp über zwei Stunden zu schaffen. Wir schlossen sie mit einer Einkehr im wunderschönen Biergarten des Brauereigasthofs Lang im nicht weit entfernten Waltershausen in Richtung Saal an der Saale ab.