Sommer-Programm fÃ¼r Kinder und Jugendliche im Landkreis Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Für Kinder und Jugendliche im Landkreis Bad Kissingen gibt es kurzfristig ein Sommer-Programm mit vielen interessanten, kreativen, spannenden, sportlichen und actionreichen Angeboten für verschiedene Altersgruppen. Organisiert wird dieses von der Kommunalen Jugendarbeit am Landratsamt Bad Kissingen.

„Ich freue mich sehr, dass wir für die Kinder und Jugendlichen ein Ferienprogramm anbieten können, vor allem weil für viele der gewohnte Sommerurlaub oder das Ferienlager in diesem Jahr Corona-bedingt ins Wasser fällt. Trotz alledem hoffe ich, dass die Kids die Ferien zu Hause, in unserem schönen Landkreis, genießen können“, so Landrat Thomas Bold.

Die Auswahl an Aktionen ist breitgefächert – für jeden Geschmack ist etwas dabei: Kanufahren, Basteln, Werkeln und Kreatives, Wanderungen, Open-Air-Kino, Wasserski, Trampolinhalle und vieles mehr versüßt den Kindern und Jugendlichen die Ferienzeit. Interessierte finden die Angebote und alle Infos im Internet unter

www.padlet.com/LRA_KG/Sommer2020.

Nach und nach werden hier weitere Ferienangebote eingestellt. Es lohnt sich also, immer wieder auf der Website vorbei zu schauen!

Mit dem kurzfristig organisierten Sommer-Programm tragen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kommunalen Jugendarbeit dazu bei, Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie schöne Ferien zu ermöglichen, auch wenn diese vielleicht ein bisschen anders sind als üblich.

Um die Jugendarbeit sicher zu gestalten, wird für jedes Angebot ein den Vorgaben für die Jugendarbeit entsprechendes Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept erstellt und umgesetzt.

Bild: Landkreis Bad Kissingen