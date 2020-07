Ãœber Fladungen und die HochrhÃ¶n: Mittelgebirgslandschaft von begeisternder SchÃ¶nheit

HOCHRHÖN – Mitten im Herzen Deutschlands gelegen, zählt die Rhön zu den großartigsten Naturparks und Erholungslandschaften Mitteleuropas. Die von urwüchsigen Basalkuppen gebildete Landschaft mit endlosen Matten und einsamen Hochflächen, dunklen Hochmooren, ausgedehnten Wäldern und klaren Bächen in beschaulichen Tälern nimmt in der Vielfalt der deutschen Mittelgebirge einen besonderen Platz ein.

Wanderer schätzen die Rhön als eine der schönsten und reizvollsten Landschaften zum Wandern. Faszinierende Fernblicke über unbewaldete Landstriche sind Höhepunkte einer jeden Rhöntour.

Urlaub in der Rhön bedeutet auch eine Vielzahl unterschiedlicher Höhepunkte. Lassen Flora und Fauna das Herz eines jeden Naturliebhabers höher schlagen, so können die Orte in der Rhön mit ihrem kulturellen Angebot ebenso begeistern. Historische und barocke Kulissen, bedeutende Bauwerke, Open-Air-Veranstaltungen, Lehrpfade, romantische Weihnachtsmärkte, Wellness und Erholung locken Besucher aus allen Teilen des Landes.

Seit 1991 trägt die Rhön das Prädikat „Biosphärenreservat“, welches von der UNESCO an Regionen verliehen wird, die eine intakte Natur besitzen. Aufgabe der Verwaltung eines Biosphärenreservates ist der Schutz, die Pflege und die Entwicklung außergewöhnlicher Landschaften zu sichern.

Der Tourismusverband weiß: „Ob Sie Ruhe suchen, einen Aktiv-Urlaub oder ein Wellness-Wochenende planen, in der Rhön und in Fladungen sind Sie stets willkommen.“

DER HOCHRHÖNER® – Deutschlands Schönster Wanderweg 2010 mit einer Länge von ca. 180 Kilometern

DER HOCHRHÖNER® ist nach Ansicht des Wandermagazins „Deutschlands Schönster Wanderweg 2010“ in der Kategorie Routen (Weitwanderwege).

DER HOCHRHÖNER®Die unbewaldeten Höhen mit ihren weiten Ausblicken machen das Land der offenen Fernen unverwechselbar und zu einem Eldorado für Wanderer. Deshalb haben sie ein ehrgeiziges Ziel verwirklicht: die Schaffung eines Premiumweges, der die anspruchsvollen Kriterien des Deutschen Wandersiegels erfüllt. Sie gaben ihm den Namen DER HOCHRHÖNER®.

Auf ca. 180 km erstreckt sich „DER HOCHRHÖNER®“ durch das Herz Deutschlands und über drei Ländergrenzen hinweg vom weltbekannten Kurort Bad Kissingenexterner Link bis ins Soleheilbad Bad Salzungenexterner Link. Er führt über die höchsten Erhebungen des Mittelgebirges, über Wasserkuppeexterner Link, Kreuzbergexterner Link und Ellenbogen. Dabei passiert DER HOCHRHÖNER® Höhepunkte wie das Franziskanerklosterexterner Link auf dem Kreuzberg mit seiner jahrhundertealten Brautradition, die Wiege des Segelflugs auf der Wasserkuppe oder den sagenumwobenen Felsrücken der Milseburg, einer keltischen Fliehburg mit Ringwallanlage, sowie den höchstgelegenen Ort der Rhön, Frankenheimexterner Link. Um die schönsten Landschaftsformationen in den Hochrhöner einbinden zu können, wurden zwei Varianten entwickelt: die westliche Route über die Kuppenrhön und die östliche über das Plateau der Hochrhön.

Sowohl „DER HOCHRHÖNER®“ als auch die Extratouren sind mit einer speziellen Klartextbeschilderung versehen und aufeinander abgestimmt. Das leuchtende „Ö“ , das dem Rhön-Logo entnommen wurde und auf allen Schildern entlang der Premiumwege zu finden ist, strahlt dabei wie eine orangefarbene Sonne und lässt die Herzen der Wanderer höherschlagen.

www.rhoen.de