Und mittendrin die Dammersfeldkuppe: Ein Ausflug rund um den hÃ¶chsten Berg Unterfrankens

RHÖN – Die Dammersfeldkuppe ist mit 927,9 Metern nach der Wasserkuppe (950,2) der zweithöchste Berg der Rhön, aber noch vor dem Kreuzberg (927,8) die höchste Erhebung Unterfrankens. Ein tolles Ausflugsziel? Denkste! Denn die Kuppe, die in den Landkreisen Bad Kissingen und teilweise Fulda liegt, ist komplett vom Truppenübungsplatz Wildflecken eingenommen und für die Öffentlichkeit gesperrt.

SW1.News-Reporter Michael Horling dachte sich deshalb: Warum nicht einen Ausflug machen rund um den Berg? Und siehe da: Es gibt zahlreiche Gründe für eine Reise in diese Region.

Los geht´s also über die Autobahnen A70 und A7 bis zur Ausfahrt Bad Brückenau / Wildflecken. Zwei Kilometer östlich reizt Schildeck. Oberhalb des Örtchens soll es eine Ruine geben. Irgendwo im Wald. Leider ist der Weg nicht beschildert, obwohl zuvor eine Tafel auf einen netten Rundweg hinweist: Der führt über den fast 600 Meter hohen Basaltkegel namens Mettermich. Klingt gut, aber auch nach einem zu langen Marsch angesichts weiterer Vorhaben.

Station zwei ist das äußerst nette Städtchen Bad Brückenau südlich des Truppenübungsplatzes. Mit einer einladenden Fußgängerzone und einiger Gastronomie macht es Lust auf einen längeren Aufenthalt. Das belegte Brötchen vom Metzger zum Mittagsmahl muss nebst eines kleinen Stadtbummels aber reichen. In nordwestlicher Richtung wartet der Volkersberg mit seiner Jugendbildungsstätte, einem Hochseilgarten, Zirkuszelt und Klosterschänke. Auch da könnte man locker mindestens einen halben Tag verbringen.

Weiter geht´s trotzdem zügig. Richtung Norden und Motten. In der Gemeinde ist die Brauerei Will beheimatet. Der Ort zuvor heißt Kothen und erzählte jüngst eine trauige Geschichte. Denn im einst blühenden Dorf gibt es einen wunderschön gelegenen Campingplatz namens Rhönperle (so heißt auch das benachbarte Restaurant mit Hotelzimmern). Derzeit läuft gerade das Zwangsversteigerungsverfahren für das Gelände, zu dem ein idyllisch gelegener See gehört und ein mittlerweile geschlossener Dorfladen. Für Camper oder generell Urlauber bietet sich Kothen zum Übernachten an. Und für Tagesausflüge dann nach Bad Brückenau oder Motten. Oder nach Fulda, denn über die Autobahn sind es von hier vielleicht nur noch 20 Minuten in die wunderschöne hessische Stadt.

Nördlich von Motten am nordwestlichen Gipfel des Truppenübungsplatzes Wildflecken lockt ganz nah an der Dammersfeldkuppe der 690 Meter hoch gelegene Ort Dalherda, der zu Gersfeld (dazu später mehr) gehört. Das Freibad ist das höchstgelegene in Hessen. Nördlich der Kuppe reizen nun gleich einige Ausflugsziele in der hessischen Rhön. Die Ruine Ebersberg beispielsweise (leicht zu finden und echt sehenswert) oder der 705 Meter hohe Wachtküppel. Das ist ein ganz markanter Felsen zum Besteigen, was gar nicht so mühelos ist. Doch es lohnt sich. Der Ausblick ist toll, von oben sieht man die nicht mehr weit entfernte Wasserkuppe noch ein bisschen besser.

Wenige Kilometer sind es nun nur noch nach Gersfeld in das kleine Städtchen mit seinem so tollen Angebot. Zu nennen sind hier neben der kleinen Fußgängerzone in erster Linie der Wildpark, das Wellnessbad Kaskade oder das seit Jahren schon lieb gewonnene Café Gersfeld gleich an der Hauptstraße mit seinen so außergewöhnlich leckeren, selbstgemachten Torten. Wir befinden uns nun nordöstlich der Dammersfeldkuppe und können auf der Heimfahrt in südöstlicher Richtung die Grenze nach Bayern wieder passieren. Oberweißenbrunn ist der erste bekannte Ort im Freistaat.

Bischofsheim dann der zweite mit dem Kreuzberg als beliebtes Ausflugsziel, aber auch mit zwei Geheimtipps. Zum einen gibt es hier das Haus der kleinen Wunder, gerade für die jungen Touristen ein absolutes Muss. Und wer wiederum auf Überreste einstiger Gemäuer steht: Die Ruine Osterburg zwischen Bischofsheim und Klosterkreuzberg erreicht man nur zu Fuß nach zehn Minuten Marsch durch den Wald. Von hier aus führt der Blick in den Westen zur an sich mal wieder überaus wenig spektakulären Dammersfeldkuppe.

Die Schwarzen Berge südlich, die alleine schon einen Ausflug wert sind, müssen wir an diesem Tag schwarze Berge sein lassen. Denn die Umrundung des Truppenübungsplatzes Wildflecken nebst Einkehren und Erlebnissen hat einige Zeit gedauert. Nach Riedenberg, einem in diesen Wochen sehr angesagten Fußballort mit Aufstiegsambitionen zur Bezirksliga, führt die Straße wieder auf die Autobahn. Und die führt in den Süden und dann in den Osten Richtung Schweinfurt. Es war ein schöner Ausflug, den man locker auch auf eine Woche hätte ausdehnen können. Die beschauliche Rhön als Urlaubsregion ist halt immer eine Reise wert.

Links zu einigen Stationen dieser kleinen Reise:

www.hausderkleinenwunder.de

www.gersfeld.de

www.volkersberg.de

www.bad-brueckenau.de

www.rhoenperle-koethen.de

www.campingplatz-rhoenperle.de

www.will-braeu.de

www.schwimmbad-dalherda.de

www.rhoenline.de/wachtkueppel.html