Die Wasser-Erlebniswelt Rulantica Ã¶ffnet am 10. Juni wieder und kÃ¼ndigt fÃ¼r 2021 den Outdoor-SpaÃŸ â€žSvalgurokâ€œ an

Die Wasser-Erlebniswelt Rulantica öffnet am 10. Juni wieder und kündigt für 2021 den Outdoor-Spaß „Svalgurok“ an

RUST BEI FREIBURG – Nachdem am 29. Mai bereits der Europa-Park an den Start gehen durfte, können Badenixen und Wassermänner in Rulantica wieder ab dem 10. Juni 2020 planschen. Ende 2019 wurde die spektakuläre Wasser-Erlebniswelt in skandinavischem Stil mit neun thematisierten Bereichen und 25 spannenden Wasserattraktionen, darunter ein riesiges Wellenbad, 17 Rutschen und ein beheizter Outdoor-Pool, eröffnet.

Mit dem angrenzenden 4-Sterne Superior Hotel „Krønasår“ stellt die neue Wasserwelt auf einer Fläche von 450.000 m² (inklusive Erweiterungsfläche) mit 180 Millionen Euro die größte Investition in der Unternehmensgeschichte dar. Europa-Park Inhaber Roland Mack zeigte sich sehr erfreut über das Signal zur Öffnung: „Wir sind sehr zuversichtlich, mit der Wiederaufnahme von Rulantica an die Erfolge des Frühjahrs anknüpfen zu können. Der Online-Ticketverkauf ist bereits hervorragend gestartet. Das Team von Rulantica ist bestens vorbereitet und freut sich, endlich wieder Besucher zu begrüßen!“ Ab sofort erwartet Rulantica seine Gäste passend zu Beginn des Sommers mit einem erweiterten Außenbereich von insgesamt über 11.000 m², in dem es sich nach einem ausgiebigen Rutschen-Abenteuer entspannt in der badischen Sonne relaxen lässt.

Rulantica sicher erleben

Um das Badevergnügen für die gesamte Familie unter den aktuellen Bedingungen noch komfortabler und sicherer zu gestalten, hat sich das Team rund um Rulantica mit umfassenden Konzepten, die Hygiene- und Abstandsregeln betreffend, vorbereitet. Im Hinblick auf die Wasserwelt Rulantica sorgen folgende ergänzende Maßnahmen für einen hohen Gesundheitsschutz der Besucher:

* Begrenzung der Besucherzahlen mit Hilfe von tagesbasiertem Online-Ticketing (reduziertes Kontingent)

* Einhaltung von Sicherheitsabständen (z.B. Abstandsmarkierungen in Wartebereichen, Restaurants, Liegebereichen etc.)

* Umsetzung von erweiterten Hygienestandards- und Prozessen (z.B. zusätzliche Desinfektionsstationen sowie zusätzliche Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Liegen etc.)

* Information und Aufklärung der Gäste über alle Maßnahmen vor und während des Besuchs mittels Flyer, Informationen auf Screens und in der Rulantica App

* Besonders leistungsfähige Belüftungsanlage sowie modernste Wassertechnik

* Intensive Schulungen der Mitarbeiter zu den Schutzmaßnahmen

Highlights 2020

Die Besucher können sich neben dem Mix aus skandinavischen Landschaftszügen, mystischen Szenerien, fantasievollen Gestaltungen und spritzigen Attraktionen auf weitere Neuheiten freuen. Bereits im Sommer 2020 dürfen Erholungssuchende ein ausgiebiges Sonnenbad im erweiterten Außenbereich mit über 1.000 Liegestühlen genießen. Rund um den Frigg Tempel laden zudem elf überdachte „Komfort Inseln“ ein, die Seele so richtig baumeln zu lassen. In den exklusiven Strandkörben für zwei Personen entsteht Urlaubsfeeling pur!

Ab Herbst lädt außerdem der neue Ruhebereich „Hyggedal“ über dem Restaurant „Lumålunda“ in Anmutung einer nordischen Waldlandschaft zum Entspannen ein. Mit zwei Textilsaunen inklusive einer Außenterrasse, Liegemöglichkeiten sowie 20 „Komfort Sofas“ und einer „Komfort Hydda“ bietet das Areal eine einzigartige Wohlfühloase. Der Ruhebereich ist ein Zusatzangebot für die Gäste von Rulantica und kann in Zukunft online beim Ticketkauf dazugebucht werden. Das ansprechende gastronomische Angebot ist sowohl für Gäste des Ruhebereiches als auch für externe Besucher zugänglich. Bei einem erfrischenden Cocktail an der Bar kann man den herrlichen Panoramablick über die gesamte Wasserwelt Rulantica genießen.

Neuheiten 2021

Ab 2021 dürfen Besucher von Rulantica dann auf noch mehr Wasserspaß gespannt sein! Die Baumaßnahmen für die Erweiterung der Wasser-Erlebniswelt haben bereits begonnen. Nachdem bisher in Rulantica der Fokus vor allem auf einem umfangreichen Indoor-Angebot lag, wird im nächsten Schritt das Outdoor-Angebot erweitert. Ab dem kommenden Jahr sorgen gleich zwei neue Bereiche für jede Menge Outdoor-Spaß, die die Herzen von kleinen und großen Abenteurern höherschlagen lassen werden: „Svalgurok“ verspricht mit vielen neuen Rutschen Action für die ganze Familie und wird Deutschlands größter Outdoor-Wasserspielplatz, während „Snorri Strand“ mit weiteren spritzigen Attraktionen perfekten Rutschen- und Wasserspaß für die jüngsten Snorri Fans liefert. Mit gleich neun Rutschen, über 100 Spielmöglichkeiten und einem großen „Tipping Bucket“ bietet „Svalgurok“ Sommer Outdoor-Spaß für die ganze Familie.

Wichtige Informationen

Öffnungszeiten:

ab dem 10. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr, für Europa-Park Hotelgäste ab 9 Uhr

Buchung:

Tickets für Rulantica sind tagesbasiert online verfügbar. Aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Online-Buchung unter tickets.rulantica.de notwendig. Tagesgäste können circa drei Monate vor dem geplanten Besuchstag Tickets online erwerben. Gäste der Europa-Park Hotels können bereits bei Zimmerreservierung bis zum 10. Januar 2021 Tickets buchen.

Preise:

Tagesticket

Kleinkinder (bis einschließlich 3 Jahre) gratis

Kinder (4 – 11 Jahre) 35,50€

Erwachsene (Jugendliche ab 12 Jahren) 38,50€

Gäste mit besonderen Bedürfnissen (Bei Vorlage 35,50€

des Ausweises mit dem Merkmal „B“, „Bl“, „aG“

oder „H“ erhält die Begleitperson freien Eintritt.)