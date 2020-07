FahrÂ´ mal hin: Der Wildpark im hessischen Gersfeld ist ganzjÃ¤hrig toll

GERSFELD – Ganzjährig geöffnet hat der Wildpark in Gersfeld. Das kleine Städtchen in Hessen, das man ganz schnell erreicht hat, wenn man von Bischofsheim (die Stadt am Fuße des Kreuzberg) ein paar wenige Kilometer über die Schwedenschanze fährt, das nahe der Wasserkuppe liegt, hat ja bekanntlich mit dem Café Gersfeld ein von der inundumsw.de-Redaktion höchst geliebtes Lokal.

Und etwas außerhalb in einem Tal einen – mit langem Rundweg versehenen – Wildpark. Wir Schweinfurter lieben ja den unsrigen, sind verwöhnt, weil der Eintritt dort frei ist. Aber man kann ja auch mal nach Gersfeld fahren. Erst recht, wenn man ohnehin in der Rhön zu einem Ausflug unterwegs ist.

Auf der Homepage des Gersfelder Wildparks heißt es:

„Entdecken Sie Gersfelds wilde Seite. Es erwartet Sie einer der anerkannt schönsten und natürlichsten Wildparks Deutschlands. Unsere Rundwege, die zum größten Teil barrierefrei sind, führen Sie durch das idyllische Wiesental im Ehrengrund. Rundherum eingebettet in Nadel- und Mischwald hat die Stadt Gersfeld im Juli 1972 diesen Wildpark eröffnet. In den Gehegen entdecken Sie Rot-, Dam- und Rehwild, Sika-, Dybowski-, Muffel- und Schwarzwild, Steinböcke und Gämsen.

Unsere Tiere lassen sich von Ihnen als Gäste nicht in ihrem Tagesrhythmus stören. Im Gegenteil: Sie freuen sich auf eine Handvoll Futter, das Sie an speziellen Futterstellen an den Wegen erhalten. Ganz aus der Nähe können Sie Waschbären, Eichhörnchen, Kaninchen, Fasane, Pfauen, Rebhühner und Tauben beobachten.“

Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Also lassen wir an diesen Stelle ein paar Videos und viele Bilder sprechen. Aufgenommen beim Besuch des inundumsw.de-Teams im Gersfelder Wildpark.

Mehr unter www.wildpark-gersfeld.de