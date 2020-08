Fahr mal hin: Die verdrehte Welt in Wertheim, wo ein Haus auf dem Kopf steht

WERTHEIM – Knapp über eine Stunde fährt man über die Autobahn von Schweinfurt nach Wertheim. Dort ist der Ortskern von Baden-Württembergs nördlichster Stadt sehr sehenswert, natürlich auch die über ihr wachende Burg.

Autofahrer kennen freilich in erster Linie das an der A3 liegende Wertheim Village, das Outlet-Shopping-Paradies, an das sich eine weitere Attraktion anschließt, das die Redaktion von SW1.News demnächst mal besuchen und ausführlich vorstellen will: Toppels verdrehte Welt, ein Haus, das einfach mal so auf dem Kopf steht und das man täglich von 9 bis 19 Uhr besuchen kann.

Hier schon mal ein paar Bilder und der Link zu www.toppels.com