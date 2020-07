Intakte Natur, angenehmes Klima, eine tolle Therme: Das Grabfeld um Bad Königshofen

BAD KÖNIGSHOFEN – Es ist das Urlaubsidylle inmitten der landschaftlich reizvollen Gegend des Grabfelds und dem Naturpark Haßberge, sowie den Ausläufern des Naturparks Rhön und dem Thüringer Wald. Intakte Natur, angenehmes Klima und die Herzlichkeit gastlicher Menschen findet ihr hier in der Region in allen Winkeln.

Die Tourismusleute informieren: „Hier seid ihr als Gast bestens aufgehoben und könnt inmitten landschaftlicher Vielfalt Euren Urlaub verbringen. Das Grabfeld und speziell Bad Königshofen bietet euch Erholung und Wellness. Es ist der ideale Ausgangspunkt zum Wandern, Radfahren und Motorradfahren. Durch seine zentrale Lage lässt die Region für alle Altersgruppen keine Wünsche offen. Der Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt besonders auf dem Bereich Aktiv- und Erlebnisurlaub (Wandern, Fahrrad-, Motorradfahren, Nordic Walking etc.).“

Besonders lohnt sich natürlich ein Besuch der Frankntherme.

Die Sage vom Grabfeld

Das Grabfeld rund um Bad Königshofen verdankt der Sage nach einem Ring seine Entstehung. Eine Königin sei mit ihrem Gefolge zur Jagd gewesen und habe dabei ihren Ring verloren. Da sie sehr an dem Schmuckstück hing, ließ sie die ganze Gegend umgraben und damit war der Name „Grabfeld“ entstanden.

An der Stelle aber, an der der Ring schließlich gefunden wurde, ließ sie aus Dankbarkeit einen Königshof errichten. Somit war dies die Grundsteinlegung für Königshofen (seit 1974 Bad Königshofen).

Das Glockenspiel am Erker des Rathauses erinnert an diese Sage. Sicher ist, dass Bad Königshofen alten Ursprungs ist. Schon 741 n. Chr. wurde der Ort erstmals urkundlich mit dem Namen “Chuningishaoba in pago graffelti” erwähnt.

www.rhön-grabfeld-tourismus.de

www.badkoenigshofen.de

www.frankentherme.de