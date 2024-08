Verabschiedung von Margit Pastuschka

STADTLAURINGEN – Beinahe 40 Jahre leitete Margit Pastuschka die gemeindliche Bibliothek in Stadtlauringen und wurde nun im Rathaus von Bürgermeister Friedel Heckenlauer in den Ruhestand verabschiedet.

Der Einladung zu diesem Ereignis folgten auch der dritte Bürgermeister Heiko Zimny, Geschäftsleiter René Schäd, Schulleiterinnen Stephanie Zeitz und Monika Rom-Neubert, Kindergartenleiterin Silke Gasch, Sybille Ebner von der Landesfachstelle Würzburg für Öffentliche Bibliotheken in Bayern und viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bibliothek und der Verwaltung. Der Ort war bewusst gewählt, denn dort wo es begann sollte es auch enden.

Als nach der Gebietsreform 1978 die Apelle lauter wurden, mehr öffentliche Büchereien in den Gemeinden aufzubauen, wurde auch im Markt Stadtlauringen der Beschluss gefasst und 1985 in der Rathausdiele die Gemeindebibliothek eröffnet. Von Anfang an war Margit Pastuschka dabei und für den reibungslosen Ablauf der Bücher- und Medienausleihe verantwortlich. Zu einer guten Entwicklung einer Gemeinde gehöre auch Bildung, meinte Heckenlauer und betonte, dass Margit mit dem Bereich Lesen, als elementaren Teil der Bildung, eine gute Basis dafür geschaffen habe.

Die Stadtlauringer Gemeindebibliothek ist bei Lesern über die Landkreisgrenzen hinaus positiv bekannt und dass sie so gut angenommen wird, ist nicht selbstverständlich. „Das Angebot der Bibliothek bietet neben zahlreichen Büchern auch viele andere Medien, wie DVDs und Spiele und immer wieder auch Neuheiten, wie die Tonies, die vor allem bei den jüngsten Besuchern hoch im Trend liegen“, zählt Heckenlauer stolz auf. Er betonte weiter, dass das Entscheidende für eine gut besuchte Bibliothek jedoch nicht das Angebot der Medien sei, sondern der Aufbau, die Präsentation und vor allem die Begleitung durch den Bibliotheksaufenthalt. Mit ihrer freundlichen, hilfsbereiten, fleißigen und trotzdem bescheidenen Art habe Margit diese Herausforderung hervorragend gemeistert.

Sybille Ebner dankte Frau Pastuschka für die gute Zusammenarbeit auf fachlicher Ebene und freute sich über die jahrelange entgegengebrachte Wertschätzung, die sich in angenommenen Fortbildungen, vielen Rücksprachen und gegenseitigen Ratschlägen zeigte.

Bibliotheks-Kollegin Conny Metz war besonders über die Begegnung auf Augenhöhe dankbar. Gerade in ihrer Anfangsphase und auch später seien sie immer ein eingespieltes Team gewesen.

Margit Pastuschka zeigte sich gerührt von so viel Zuspruch. „Bücher waren immer schon mein Ding und damals wie heute könnte ich immer noch jedes Mal tanzen, wenn ich in die Bibliothek gehe!“ schildert sie begeistert und bedankte sich Ihrerseits bei der Gemeinde, für die Möglichkeit dieses Hobby zum Beruf gemacht haben zu können. Sie dankte auch der Schulleitung und der Kindergartenleitung, die durch regelmäßige Besuche viele junge Leser erst an die Magie des Vor-/Lesens herangeführt haben und allen ehrenamtlichen Helfern, die ihr oft zur Hand gegangen seien.