Veranstaltungshinweis: „Smart Start – Einstieg für Senioren in die Welt von Smartphones und Tablets“

HASSBERGE – „Smart Start – Einstieg in die Welt von Smartphones und Tablets“ ist ein Workshop für Senioren und Seniorinnen mit wenig bis hin zu keinen Kenntnissen im Umgang mit Smartphones und Tablets.

Die erste Themenreihe richtet sich speziell an Nutzer und Nutzerinnen von iPhones und iPads. Ziel der Reihe ist es, die Grundlagen dieser Geräte niedrigschwellig näherzubringen sowie Berührungsängste und Unsicherheiten langsam abzubauen. In angenehmer Atmosphäre wird der Kurs von dem freiwillig Engagierten Martin Ludwig geleitet.

Startdatum der fünfteiligen Themenreihe ist am 11. September 2024 danach jede Woche Mittwoch bis zum 9. Oktober 2024.

Die Kurse werden immer von 16:00 – 17:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Haßfurt abgehalten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung telefonisch unter 09521 9522825-0 oder per E-Mail an: mghhassfurt@kvhassberge.brk.de.