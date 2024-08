Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Haßfurt

HASSFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen bei der Polizeiinspektion Haßfurt mehrere Meldungen über extrem laute Fahrzeuge am Parkplatz Tränkberg am Mainufer ein.

Durch sofortige Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht gegen den Fahrer eines weißen VW Golf. Zeugenaussagen zufolge soll er sein Fahrzeug auf einer Strecke von etwa 400 Metern mit Vollgas auf schätzungsweise über 80 km/h beschleunigt haben.

Dem 22-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt droht nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein vorläufig sichergestellt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch den Fahrer des VW Golf gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter 09521/927 – 0 zu melden.