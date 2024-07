Verdacht des Besitzes von Kinderpornographie und der Herstellung unberechtigter Bildaufnahmen – Anklageerhebung gegen Lehramtsstudenten

BAMBERG/LKR. HASSBERGE – Nach umfangreichen Ermittlungen gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt hat das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) Anklage gegen einen 29-jährigen Lehramtsstudenten aus dem Landkreis Haßberge erhoben.

Dem Mann werden in der Anklageschrift die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen und die Herstellung kinderpornographischer Inhalte in jeweils mehreren Fällen sowie der Besitz kinderpornographischer Inhalte vorgeworfen.

Der Angeschuldigte war im Jahr 2023 als Aushilfslehrkraft an einer Schule im unterfränkischen Landkreis Haßberge tätig und soll zwischen Mai und Dezember 2023 in verschiedenen Umkleideräumen der Schule heimlich Videoaufnahmen von mehreren Schülern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erstellt haben. Bei weiteren Gelegenheiten soll er zudem auch heimliche Aufnahmen in Klassenräumen erstellt haben.

Die Anklageschrift wirft dem Angeschuldigten weiter vor, aus diesen Videoaufnahmen mehrere Bild-Collagen mit kinderpornographischen Inhalten erstellt zu haben. Zudem soll er im Zeitpunkt einer Durchsuchung seiner Wohnung im Januar 2024 im Besitz weiterer kinderpornographischer Bild- und Videodateien gewesen sein. Der Mann war zuvor aufgrund einer Mitteilung eines US-amerikanischen Online-Dienstes in den Fokus der Ermittler geraten.

Der Strafrahmen für jeden Fall der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen liegt bei Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Für die Herstellung der Bild-Collagen mit kinderpornographischen Inhalten sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren und für den Besitz der weiteren Aufnahmen eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren vor.