Verdächtige Männer in gestohlenem Fahrzeug

FLADUNGEN / LEUBACH, Lkr. Rhön-Grabfeld – Dem Bewohner eines Einfamilienwohnhauses aus Leubach fielen in der Samstagnacht zwei Männer auf, die in verdächtiger Art und Weise Grundstücke und Fahrzeuge in der Nachbarschaft ausspähten.

Auch auf seinem Grundstück schlichen die Männer herum. Auf Ansprache, was sie hier zu suchen hätten, entgegnete der Unbekannte kurz und knapp, dass ihn das nichts anginge. Nun hatten es die Unbekannten eilig. Sie stiegen in einen schwarzen BMW mit Vogelsberger Kennzeichen und fuhren davon. Der Mitteiler meldete den Vorfall samt dem Autokennzeichen der Polizeidienststelle. Bei der Abfrage des Kennzeichens stellte sich heraus, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelte, dass zur Eigentumssicherung und Insassenfeststellung ausgeschrieben war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings negativ. Am frühen Sonntagmorgen wurde der besagte Pkw dann im Bereich Steinau an der Straße total beschädigt aufgefunden. Insassen waren keine mehr vor Ort.