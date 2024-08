Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin

SCHWEINFURT, Silbersteinstraße – Am Mittwoch, den 31.07.2024 gegen 16.55 Uhr ereignet sich in der Silbersteinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Hierbei fuhr die Fahrradfahrerin von einem Anwesen in der Silbersteinstraße ein und übersieht hierbei den von links kommenden Pkw Skoda. Bei dem Zusammenstoß fällt die Fahrradfahrerin auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe. Hierbei verletzt sie sich nicht ganz unerheblich, sodass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Pkw und an dem Pedelec entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.800 Euro.