Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt, Roßbrunnstraße. Ein silberfarbener Audi A6 wurde auf dem Schotterparkplatz in der Roßbrunnstraße 23 in Schweinfurt am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 17.15 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden, der durch die Delle und den Kratzer im Bereich der Fahrerseite über dem Hinterrad entstand, wird auf zirka 1200 Euro beziffert.

Schweinfurt, Ludwig-Krug-Straße. Ebenfalls am Donnerstag zwischen 05.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Peugeot 505 auf dem ZF Parkplatz Nord 2 in der Ludwig-Krug-Straße in Schweinfurt. Die linke Heckstoßstange wurde verkratzt. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.