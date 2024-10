Verleihung der Verdienstmedaille zur Würdigung des Engagements

LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat Landrat Florian Töpper Monika Meyer aus KOLITZHEIM die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

Diese Auszeichnung würdigt ihr aufopferungsvolles und langjähriges Engagement als Pflegemutter in den Landkreisen Schweinfurt und Kitzingen.

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, gestiftet 1951 von Bundespräsident Theodor Heuss, ist ein Zeichen der Anerkennung für herausragendes Engagement in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Landrat Florian Töpper zeigte sich erfreut, diese Ehrung an Menschen aus dem Landkreis vergeben zu dürfen, die sich in sozialen, karitativen oder politischen Bereichen besonders verdient gemacht haben.

In seiner Ansprache hob Töpper die Bedeutung von Pflegeeltern hervor, die Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen Vertrauen, Sicherheit und Fürsorge bieten. Trotz schwieriger Umstände sei es wichtig, dass die Kinder die Bindung zu ihren leiblichen Eltern nicht verlieren.

Dem Dank und den Glückwünschen des Landrats schlossen sich auch der Erste Bürgermeister von Kolitzheim, Horst Herbert, sowie Monika Meyers Sohn Stefan und Irma Rumpf, die die Auszeichnung anregte, an.